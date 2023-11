Co najmniej 246 psów American XL Bully zostanie poddanych eutanazji, gdy w Wielkiej Brytanii wejdzie w życie zakaz ich posiadania. Psy przebywają obecnie w ośrodkach ratunkowych prowadzonych między innymi przez organizacje RSPCA, Blue Cross, Battersea Dogs and Cats Home, Dogs Trust i Mayhew - podaje Sky News.

Zgodnie z zakazem, który wejdzie w życie w dwóch fazach, psy nie będą mogły być legalnie odsprzedawane ani sprzedawane po 31 grudnia. Jest to następstwem niedawnych ataków i zgonów po pogryzieniach przez psy wspomnianej rasy.

Wszystkie psy rasy XL bully znajdujące się w ośrodkach ratunkowych w Anglii i Walii będą musiały zostać uśpione, chyba że przed końcem roku uda się je odkupić - czytamy na stronie Sky News.

Wielka Brytania. Nowe rozporządzenia dla właścicieli psów

Według organizacji Blue Cross, całkowity koszt eutanazji psów rasy American XL Bully może przekroczyć 90 000 funtów (ponad 450 000 zł) - podaje Sky News.

Rząd oferuje właścicielom psów 200 funtów na pokrycie kosztów uśpienia psa, jeśli się na to zdecydują. Blue Cross podkreśla, że rekompensata "nie zastąpi miłości i przywiązania ukochanego rodzinnego zwierzaka".

Psy rasy American XL Bully w całym kraju również muszą zostać wykastrowane do lutego.

Wielka Brytania. Nowy zakaz hodowli psów

We wrześniu premier Rishi Sunak przekazał decyzję, że Wielka Brytania wprowadzi zakaz posiadania psów rasy American XL Bully.



- To jasne, że nie chodzi to o kilka źle wyszkolonych psów - to wzorzec zachowania i nie może tak dalej być - przekazał Rishi Sunak. Dodał, że "zwierzęta te stanowią zagrożenie dla społeczności".

Ogłoszenie decyzji odbyło się po ataku American XL Bully w Walsall, który doprowadził do śmierci 52-letniego Iana Price'a. W wyniku tego incydentu, 30-letni właściciel psa został aresztowany. Postawiono mu zarzut trzymania psów poza kontrolą i nieumyślnego spowodowania śmierci.



Emma Whitfield, której 10-letni syn Jack Lis został zabity przez psa rasy American XL Bully w 2021 roku, powiedziała BBC, że zaskoczyło ją ogłoszenie zakazu. - Nie sądziłam, że zostanę wysłuchana. To była ciężka walka, aby pokazać, do czego zdolne są te psy - stwierdziła.



Pies XL jest największym typem rasy American Bully i może ważyć ponad 60 kg. Zwierzęta z tej rasy były zamieszane w kilka poważnych ataków na ludzi w Wielkiej Brytanii.

an/polsatnews.pl