"Właśnie uzyskałam pozytywny wynik testu na Covid" - poinformowała za pośrednictwem platformy X Kaja Kallas. Jak stwierdziła jest to "niefortunna wiadomość, ponieważ nie mogła się doczekać goszczenia w Tallinie Donalda Tuska".

Gośćmi szefowej estońskiego rządu miała być również premier Łotwy Evika Siliņa oraz Litwy Ingrida Šimonytė. Europejscy przywódcy mieli omawiać m.in. kwestie bezpieczeństwa, sytuacja w Ukrainie oraz bieżące kwestie dotyczące Unii Europejskiej.

Według ustaleń Polsat News wizyta Donalda Tuska w Tallinie została odwołana. Ustalenia te potwierdziło Centrum Informacyjne Rządu. "Niedzielne spotkanie szefa rządu Donalda Tuska z premier Kają Kallas w Tallinie zostało odwołane z powodu pozytywnego testu na Covid-19 estońskiej premier" - podano w komunikacie.

Po zaprzysiężeniu Donald Tusk poleciał do Brukseli

Donald Tusk został zaprzysiężony na premiera w środę. W piątek poleciał w swoją pierwszą zagraniczną podróż do Brukseli, gdzie negocjował warunki uzyskania przez Polskę środków z KPO. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że Komisja Europejska jest gotowa przekazać pięć miliardów euro Polsce przed końcem roku.

Premier przekazał na konferencji, że są to "pierwsze i duże pieniądze", dodając, że "ruszyła lawina decyzji".

- Najważniejsze nie były jednak pieniądze, a praworządność i nasze wspólne wartości. Polacy nie godzili się na Polskę bez rządów prawa, więc jeśli dziś mówimy, że ten pozytywny krok ruszył, a wielkie europejskie, czyli nasze pieniądze, zaczynają płynąć do Polski, to jest to decyzja komisji, starania, których podjął się nowy rząd, ale głównymi autorami tego sukcesu są wszyscy ci w Polsce, którzy nie poddali się w staraniach i walce o Polskę praworządną - oznajmił premier Tusk.

"Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN" - napisał Tusk w mediach społecznościowych po skończonej konferencji.