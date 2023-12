Ustępujący premier Mateusz Morawiecki powitał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Były oraz nowo zaprzysiężony szef rządu dali się uwiecznić na pamiątkowym zdjęciu, opublikowanym przez byłego rzecznika rządu Zjednoczonej Prawicy, Piotra Müllera. Po środowych uroczystościach w Pałacu Prezydenckim nowi szefowie resortów udali się do budynków ministerstw, by przejąć obowiązki.

W środę rano premier Donald Tusk i koalicyjna Rada Ministrów złożona z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy wzięli udział w uroczystości zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim. Po oficjalnym złożeniu przysięgi nowi ministrowie wspólnie odjechali autokarem do budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie wszyscy rozjechali się do swoich ministerstw, by oficjalnie zacząć pełnić obowiązki.

W siedzibie premiera przy alejach Ujazdowskich nowego szefa Rady Ministrów powitał Mateusz Morawiecki. Na opublikowanym przez rzecznika nieistniejącego już rządu Zjednoczonej Prawicy zdjęciu widać byłego i nowego prezesa Rady Ministrów. Tusk i Morawiecki stoją w pewnym odstępie od siebie i spoglądają w inne obiektywy aparatu, na ich twarzach gości uśmiech.

W mediach społecznościowych pojawiło się również zdjęcie Donalda Tuska, składającego pierwszy podpis jako premier RP. W dniach 14-15 grudnia premier weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie będzie rozmawiać m.in. o uwolnieniu środków KPO oraz funduszy spójności.

Nowy rząd Donalda Tuska zaprzysiężony

Donald Tusk został w poniedziałek wybrany przez Sejm na nowego Prezesa Rady Ministrów w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. Kandydaturę Donalda Tuska poparło 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kilka godzin wcześniej upadł zaprzysiężony dwa tygodnie wcześniej rząd Mateusza Morawieckiego, który nie zdołał uzyskać wotum zaufania.

We wtorek nowy premier ogłosił plan działania swojego gabinetu oraz przedstawił kandydatury na ministrów. Przemówienie trwało ponad dwie godziny. Lider PO podkreślał wagę stosunków międzynarodowych, przywrócenia przyjaznych relacji ze strukturami Unii Europejskiej oraz Ukrainą. Wieczorem Rada Ministrów uzyskała od posłów wotum zaufania.

Pierwszym wicepremierem i ministrem obrony narodowej został Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-TD). Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) objął urząd wiceprezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zostanie ministrem sprawiedliwości, Radosław Sikorski - ministrem spraw zagranicznych, Adam Szłapka - ministrem do spraw Unii Europejskiej.

