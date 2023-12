Donald Tusk przejął gabinet premiera. Pokazał, co ze sobą przyniósł

Donald Tusk został zaprzysiężony na premiera w środę, jednak jeszcze tego samego dnia wybrał się na szczyt liderów państw Unii Europejskiej. W sobotę opublikował wideo pokazujące, jak wprowadza się do swojego gabinetu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Czas się rozpakować - powiedział lider PO, niosąc ze sobą kartonowe pudło.

Nagranie pojawiło się na koncie Donalda Tuska na platformie X (dawniej Twitter). Na filmiku widać nowego premiera, wnoszącego kartonowe pudło do gabinetu prezesa Rady Ministrów. - Chodźmy do gabinetu, czas się rozpakować - mówił do obserwujących jego konto.

D.Tusk wchodzi do KPRM. Pokazał swoje rzeczy

W kolejnych ujęciach Donald Tusk prezentuje przedmioty, które przyniósł w kartonie. Na początek wyciąga zdjęcia najbliższych, które rozstawia na biurku. Dalej przychodzi kolej na rysunek przedstawiający wilka, który premier dostał od "serdecznych przyjaciół".

- Podobny? - pyta premier, przysuwając rysunek do swojej twarzy.

Rękawice bramkarskie i wizytówka na drzwi

Donald Tusk pokazał również swój "szczęśliwy kamyk", który znalazł na plaży i nazywa "okiem opatrzności".

Następnie premier sięgnął po rękawice bramkarskie.

- Dostałem je od kumpla z boiska. Powiedział mi: "teraz będziesz bronić polskich spraw" - wyjaśnił premier. Później widzimy, jak przykłada do ściany plakat nawiązujący do Trójmiasta, z którego pochodzi. - Nie wiem, czy tu będzie wisiał, ale popróbujemy. Gdzieś na pewno - powiedział.

Na koniec Donald Tusk zaprezentował rysunek, wykonany przez jego wnuka. - Mój najmłodszy wnuk obiecał, że zrobi mi wizytówkę na drzwi i mam świetną wizytówkę. Zaraz zostanie naklejona - kończy premier.

Donald Tusk został wybrany przez Sejm premierem w poniedziałek. Kandydaturę poparło 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. We wtorek Donald Tusk przedstawił plan działania swojego gabinetu, a w środę został zaprzysiężony na premiera przez prezydenta Andrzeja Dudę.