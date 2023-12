- Jeżeli pan mówi o chamstwie, to chamstwo się właśnie skończyło, gdy przejęliśmy władzę - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus do Przemysława Czarnka. Obecna wiceminister kultury i były szef tego resortu w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" pokłócili się o zwolnienie Barbary Nowak i zmiany w mediach publicznych.

Goście Bogdana Rymanowskiego komentowali pierwsze decyzje nowego rządu, w tym odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiego kuratora oświaty.

Zdaniem byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka obecna szefowa resortu Barbara Nowacka "zrobiła cyrk", jadąc do Krakowa "żeby pod choinką złożyć panią Barbarę Nowak".

- To wykracza poza standardy przejmowania władzy. Wymiana urzędników następuje zawsze. Każda nowa ekipa wymienia urzędników. Tylko styl... - mówił były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Nie pozwolilibyśmy, żeby nawet jeden dzień dłużej pani Barbara Nowak reprezentowała rząd, bo w pewnym sensie kurator reprezentuje rząd - mówiła Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej nazwała Nowak "homofobką". - Uderzała w Uniwersytet Jagielloński, próbowała cenzurować teatr, umieszczała antyszczepionkowe filmy - przypomniała Lubnauer.

- To bardzo dobra pierwsza, symboliczna decyzja, że pani Nowak przestała być kuratorem. Potem kolejni będą też odwoływani. Dla nas jest jasne, że tak nie powinien działać urzędnik państwowy - zaznaczyła Katarzyna Lubnauer.

"Chamstwo właśnie się skończyło"

Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że politycy Koalicji 15 Października obrażają Barbarę Nowak w programie na żywo. - To jest właśnie ten chamski styl, z którym mamy do czynienia - powiedział.

- Pan będzie nam mówił o chamskim przejmowaniu władzy? To wy w sposób chamski rządziliście przez ostatnich osiem lat - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus. Przypomniała m.in. o podejściu marszałek Elżbiety Witek do niepełnosprawnych protestujących w Sejmie oraz ograniczenia, które wprowadzono dla dziennikarzy w budynku parlamentu.

- Jeżeli pan mówi o chamstwie, to chamstwo się właśnie skończyło, gdy przejęliśmy władzę. Wraca normalność - dodała. Przemysław Czarnek zaprzeczał, jakoby dochodziło do takich sytuacji. - Był porządek - mówił.

Awantura o TVP. "Już nigdy nie będziecie mieć władzy"

Bogdan Rymanowski pytał swoich gości o plany nowej koalicji dotyczące zmian w mediach publicznych. - Umówiliśmy się z Bartłomiejem Sienkiewiczem, że nastąpi do lada moment. Jak to nastąpi, to będziemy o tym mówić. (...) Będzie ciekawie. W końcu telewizja publiczna stanie się publiczna - powiedziała wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus.

- Oby zgodnie z prawem - dodał Przemysław Czarnek.

- Zgodnie z prawem. Bezprawnie została telewizja publiczna przejęta osiem lat temu, bezprawnie została powołana Rada Mediów Narodowych, bezprawnie Kurski został prezesem - mówiła wiceminister.

- Jak to bezprawnie, przecież ustawę uchwaliliśmy - odparł były minister kultury, na co Scheuring-Wielgus zareagowała śmiechem.

- Naprawdę z uśmiechem na twarzy słucham tego, co mówi pan minister Czarnek. Pokazuje, że oni naprawdę się nie pogodzili z tym, że władzy już nie mają. Bardzo się cieszę, że władzy już nie macie. Powiem więcej, nigdy tej władzy już mieć nie będziecie - odparła posłanka Nowej Lewicy.

- O, i to jest jest demokracja. A skąd pani wie? - pytał Czarnek. Bogdan Rymanowski zapytał Katarzynę Lubnuer ile lat będzie rządzić nowa koalicja. - Tak długo, jak pozwoli na to mandat społeczny - powiedziała wiceminister edukacji.