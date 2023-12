Gościem Grzegorza Kępki będzie eurodeputowany i współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Wśród tematów m.in. złożenie przez Polskę pierwszego wniosku do Komisji Europejskiej o wypłatę środków z KPO oraz apel episkopatu do prezydenta w sprawie in vitro. Transmisja "Gościa Wydarzeń" od 19:15 na polsatnews.pl, antenie Polsatu, Polsat News i Wydarzeń 24.