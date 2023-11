- Dla fundacji to jest magiczny dzień. Żyjemy cały rok myśląc o szóstym grudnia. Od każdego włączonego telewizora i każdego widza otrzymujemy konkretne wsparcie finansowe, za co Telewizji Polsat i wszystkim dziękujemy - mówiła Krystyna Aldridge-Holc w programie "Gość Wydarzeń". Prezes Fundacji Polsat podsumowała również sukces jednej z ostatnich akcji charytatywnych.

Jak co roku, 6 grudnia o 18:45, czyli tuż przed Wydarzeniami, Polsat wyemituje specjalny blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Polsat. Do akcji dołączyło kilkanaście gwiazd stacji, m.in. Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Marcelina Zawadzka, Maciek Rock i Oskar Cyms.

W programie "Gość Wydarzeń" prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldrighe-Holc wskazała, że 6 grudnia to dzień, który pozwala działać.

- Dla fundacji to jest magiczny dzień. Żyjemy cały rok myśląc o 6 grudnia. Od każdego włączonego telewizora i każdego widza otrzymujemy konkretne wsparcie finansowe, za co telewizji Polsat i wszystkim dziękujemy - przekazała prezes fundacji.

Mikołajkowy Blok Reklamowy. "Magiczny kluczyk"

Krystyna Aldridghe-Holc wskazała również, że Mikołajkowy Blok Reklamowy funkcjonuje od 2004 roku. Osobę, która wpadła na pomysł tej inicjatywy nazwała "geniuszem".

- Przez 19 lat udało nam się zebrać 23 miliony złotych. Każdego roku dzielimy tę kwotę, którą dostajemy z bloku reklamowego na miesiące i w ten sposób dokładamy do pomocy dzieciom indywidualnym i placówkom. To jest magiczny kluczyk, który pomaga nam bardziej efektywnie pomagać - zaznaczyła Prezes Fundacji Polsat.

WIDEO: Krystyna Aldridge-Holc w programie "Gość Wydarzeń"

Zbiórka na rzecz małej Ady. "To było coś nieprawdopodobnego"

Krystyna Aldridge-Holc w programie "Gość Wydarzeń" odniosła się również sukcesu ostatniej zbiórki charytatywnej. Fundacji Polsat udało się zebrać 11 milionów złotych potrzebnych na pomoc siedmiomiesięcznej Adriannie. Dzięki funduszom dziewczynka przejdzie skomplikowaną operację w klinice Stanford Medicine Children's Health w Stanach Zjednoczonych.

- To było coś nieprawdopodobnego. Gdy ktoś mnie pyta, co mi najbardziej utkwiło w pamięci w 2023 roku to muszę powiedzieć, że zbiórka na rzecz siedmiomiesięcznej Ady - powiedziała Prezes Fundacji Polsat.

- Wstawaliśmy rano ze sprawą Ady i kładliśmy się spać. Trudno było się od tego odciąć. Jednego dnia byliśmy pełni nadziei, że się uda. Drugiego dnia zastanawialiśmy się, co będzie jeśli się nie uda. 11 milionów dla zwykłego śmiertelnika to kwota niewyobrażalna - dodała Krystyna Aldridge-Holc.

Mikołajkowy Blok Reklamowy wystartuje 6 grudnia o 18:45

Mikołajkowy Blok Reklamowy już od dwóch dekad jest nieodłącznym elementem świątecznych aktywności, które wprowadzają w nastrój pełen ciepła, życzliwości i troski o innych. Podobne emocje wywołuje akcja, która w nietypowy sposób zachęca do pomagania – wystarczy, aby przed ekranami telewizorów zebrała się jak największa grupa widzów podczas emitowanego w Polsacie specjalnego bloku reklamowego. W tym roku stacja podnosi poprzeczkę, angażując kilkanaście gwiazd – prezenterów, artystów i dziennikarzy, by jeszcze mocniej podkreślić komunikat – im będzie nas więcej, tym większa kwota zostanie przeznaczona dla podopiecznych Fundacji Polsat. A w tej akcji, żeby pomóc, trzeba niewiele.

– Jesteśmy szczęśliwi, że w tegorocznym Mikołajkowym Bloku Reklamowym możemy liczyć na tak szerokie grono osób wspierających akcję – mówi Prezes Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc. – Wystarczy prosty gest, który ma ogromną moc, co potwierdza fakt, że w ciągu dotychczasowych edycji zebraliśmy od reklamodawców ponad 23 miliony złotych.