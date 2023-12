W sobotę do Polski trafiło ponad 180 tys. szczepionek przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że to nie koniec dostaw. Zaplanowano transport kolejnych 200 tys. dawek. Rosnąca liczba zakażeń mobilizuje Polaków do szczepień. Z wielu miast docierają sygnały o braku preparatów i problemów ze znalezieniem wolnego terminu.