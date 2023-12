"Liberalno-lewicowe kierownictwo będzie dążyć do tego, aby katecheza mogła odbywać się tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji" - pisze na swoich stronach Radio Maryja, odnosząc się do zmian zapowiedzianych przez nową minister edukacji Barbarę Nowacką. Stacja owe zmiany określa jako "niebezpieczne".

W jednej z audycji Radia Maryja odniesiono się do zmian w oświacie, które zapowiedziała nowa minister edukacji Barbara Nowacka. W środę mówiła ona o swoich planach.

- Nie wyobrażam sobie bez kontaktu z Episkopatem dokonywać zmian. Uważam, że godzinna lekcja religii finansowana z budżetu państwa - i to jest moje zdanie osobiste - jest wystarczająca na ten czas. To jest model, który będę proponowała. Chcę też żeby decyzję mogli podejmować rodzice i samorządy, bo może ktoś powiedzieć, że im zależy na większej liczbie godzin - podkreśliła. Dodała też, że ocena z religii nie powinna liczyć się do średniej.

Nowacka pytana, czy lekcje religii będą przeniesione na pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne odpowiedziała, że w przypadku jednej godziny będzie to łatwiejsze.

Radio Maryja o nowej minister edukacji

"Liberalno-lewicowe kierownictwo będzie dążyć do tego, aby katecheza mogła odbywać się tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. Ale żeby ograniczyć lekcje religii, trzeba zmienić prawo. Minister edukacji w tej sprawie musi porozumieć się z Konferencją Episkopatu Polski lub z innymi związkami wyznaniowymi" - czytamy na stronie Radia Maryja. Zmiany zapowiedziane przez Nowacką określono jako "niebezpieczne".

- Obecność i wymiar lekcji religii jest określony w drodze aktów takich jak ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie ministra edukacji - powiedział na antenie radia ks. Piotr Żuber, ekspert ds. prawa kanonicznego i konkordatu.

ZOBACZ: Barbara Nowacka przywitana w Ministerstwie Edukacji. Mówiła o pierwszych decyzjach



Jak podkreślono, zabezpieczeniem pozostawienia katechezy w szkołach jest także konkordat. W konkordacie państwo zobowiązało się do zagwarantowania organizacji nauczania religii.

Barbara Nowacka odniosła się w środę także do przedmiotu historia i teraźniejszość. Stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by przedmiot mógł funkcjonować w obecnej formule.

- Dopuszczony został przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i nie ma żadnej procedury polegającej na tym, że dany dopuszczony podręcznik wycofuje się z użytku. To nie jest kompetencja pani minister - skomentował w Radiu Maryja były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Małopolska. Dymisja Barbary Nowak

Barbara Nowacka podjęła w piątek jedną z pierwszych decyzji jako minister nauki - odwołała Barbarę Nowak z funkcji małopolskiej kurator oświaty.



Nowa minister edukacji nominowała Gabrielę Olszowską na pełniącą obowiązki małopolskiej kurator oświaty do czasu rozstrzygnięcia rządowego konkursu na to stanowisko. - Małopolskiej oświacie trzeba przywrócić spokój - powiedziała Barbara Nowacka w czasie konferencji prasowej.

ZOBACZ: Tęczowy Piątek. "Skandaliczne pismo" z kuratorium trafiło do szkół. Posłanki KO interweniują



- Kuratorium Oświaty jest od pomagania szkołom i stania po stronie mądrej, dobrej, odpowiedzialnej edukacji - powiedziała minister edukacji. Barbara Nowacka dodała również, że skończył się "czarny czas" dla oświaty w Małopolsce.

W czasie konferencji minister ogłosiła również, że to pierwsze odwołanie kuratora oświaty. Pozostałe 15 ma nastąpić do końca tego roku kalendarzowego.