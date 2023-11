Posłanki Koalicji Obywatelskiej - Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka - zapowiedziały podczas czwartkowej konferencji, że wystąpią z kontrolą poselską do pomorskiego kuratorium oświaty. - Zapytamy o szczegóły i motywacje pani kurator, ale też o to, czy inne imprezy w szkołach są kontrolowane w taki sposób. To nie powinny mieć miejsca, to się musi skończyć - powiedziała Agnieszka Pomaska.

Nowacka uściśliła, że w piśmie do pomorskiej kurator oświaty Małgorzaty Bielang znalazły się pytania, jak często podejmuje podobne interwencje, jak w przypadku Tęczowego Piątku, oraz o to, ile placówek otrzymało pisma. - Mamy poczucie, że (kurator - red.) zrobiła to, by zastraszyć szkoły i ich dyrektorów. Wiemy też, że uczniowie mają prawo do takich inicjatyw - powiedziała.

Interwencja posłanek. Poszło o działania kuratorium ws. Tęczowego Piątku

W akcję Tęczowego Piątku włączyło się 115 szkół w całej Polsce, czyli - jak podaje fundacja GrowSPACE - znacznie więcej, niż w poprzednich latach. Decyzja o wsparciu społeczności LGBT w środowisku szkolnym wciąż wzbudza jednak kontrowersję. Dla jednych to okazja do okazania solidarności z mniejszościami seksualnymi, dla innych próba narzucenia ideologii, która uderza w tradycyjne wartości.

Małopolska Kurator Oświaty Barbary Nowak, w przeddzień świętowania, oceniła, że organizacja tęczowych piątków "jest oczywistą pomyłką i niezrozumieniem roli pedagoga, czyli osoby odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu młodych ludzi".

Kuratorium śle pytania do szkół. Chce wiedzieć, kto zorganizował Tęczowy Piątek

Pomorskie kuratorium, pod przewodnictwem Małgorzaty Bielang, wysłało pismo do szkół, które wzięły udział w tęczowej akcji. W dokumencie znalazło się kilka pytań, m.in. dotyczących tego, kto podjął decyzję o zorganizowaniu akcji i czy dyrektor placówki wyraził na to zgodę. Jeśli tak, to pojawia się prośba o przedstawienie wymaganej dokumentacji, na podstawie której zgoda została wydana.

ZOBACZ: Tęczowy Piątek wrócił do szkół. Coraz większe zainteresowanie

O tym, że taki dokument dotarł do szkół, powiadomiła fundacja GrowSPACE, która była odpowiedzialna za zorganizowanie Tęczowego Piątku w całym kraju.

"Nie ulega wątpliwości, że skierowanie tego typu pisma do szkoły ma za zadanie wywołać domniemanie, że postąpiła ona w sposób niezgodny z przepisami prawa, przewidzianymi procedurami lub w inny sposób naraziła się swoim postępowaniem organowi nadzoru. Wystąpienie z nim bez żadnego racjonalnego uzasadnienia, w oparciu jedynie o sam fakt świętowania przez osoby uczniowskie Tęczowego Piątku w danej szkole oceniamy jako próbę jej zastraszenia oraz wzmocnienia już istniejącego, budowanego przez lata, tzw. efektu mrożącego" - przekazała organizacja.