We wtorek w Sejmie poseł Grzegorz Braun zgasił menorę chanukową przy pomocy gaśnicy proszkowej. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery, a nagrania trafiły do mediów, wywołując powszechne oburzenie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Konfederacji z uczestnictwa w obradach i ukarał go odebraniem części uposażenia. - Taki akt głupoty i chamstwa nie zdarzył się tu od dawna i nie zdarzy się już nigdy. Zero tolerancji dla antysemickich działań w Sejmie - mówił we wtorek Hołownia.

W związku z zachowaniem posła prokuratura wszczęła śledztwo ws. zakłócania obrządku religijnego. Do Sejmu wpłynął też wniosek Lewicy o odwołanie ze stanowiska wicemarszałka posła Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, który na zebraniu Prezydium Sejmu wstrzymał się od głosu nad karami dla Grzegorza Brauna.

Hołownia stawia Konfederacji ultimatum. Bosak może stracić stanowisko

W środę marszałek Sejmu został Szymon Hołownia ponownie odniósł się do sprawy Brauna i jej konsekwencji dla Konfederacji.

- Z tego co wiem od marszałka Bosaka, narady Konfederacji będą jeszcze trwały - oświadczył polityk na konferencji prasowej w Sejmie. - Uważam, to za zawstydzające, że ciągle trwają konsultacje. Mam w tej sprawie wyrobiono bardzo jasne zdanie, ja jako ja, nie konsultowałem tego z Polską 2050 - dodał Hołownia i stwierdził, że jeśli klub nie podejmie "jasnej, klarownej decyzji", to Konfederacja może ponieść konsekwencje.

ZOBACZ: Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna. Prokuratura wszczyna postępowanie

- Jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji, z panem Braunem na pokładzie, w Prezydium Sejmu. Wniosek w tej sprawie będzie głosowany na tym posiedzeniu, pewnie w środę, może w czwartek, zobaczymy, jak się nam ułoży harmonogram - oświadczył marszałek Sejmu, dodając, że wczorajszy akt agresji "wpisuje się w oczekiwania wrogów Polski".

Szymon Hołownia komentuje zachowanie Grzegorza Brauna. "Rosyjska agenda"

- Komu zależało, żeby w tak ważnym dla Polski dniu, wydarzyło się coś takiego w polskim Sejmie, i to taki obraz polskiego Sejmu, Polski, poniósł się w świat, a nie demokracji, nowego rządu?- pytał dziennikarzy Hołownia. Jak ocenił, "to jest w oczywisty sposób rosyjska agenda".

ZOBACZ: Posłowie Konfederacji reagują na zachowanie Grzegorza Brauna. "Nie można tego tolerować"

Według marszałka Sejmu w przyszłości może być konieczna zmiana zaleceń dla Straży Marszałkowskiej, by lepiej reagowała na agresywne zachowanie ze strony posłów.

- Być może musimy wyciągnąć nauczkę, że to poseł może być niebezpieczeństwem w Sejmie - stwierdził Hołownia. - Po raz pierwszy okazało się, że poseł RP może być największym zagrożeniem w Sejmie RP, fizycznym - dodał marszałek.