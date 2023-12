W poniedziałek, po tym, jak rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania, na premiera został wybrany Donald Tusk. Za powierzeniem misji tworzenia rządu liderowi PO opowiedziało się 248 posłów.

Po głosowaniu Donald Tusk zabrał głos z mównicy. W swoim pierwszym wystąpieniu w nowej roli wspominał o swoich dziadkach, którym zadedykował wygrane głosowanie. Zwrócił się również bezpośrednio do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Dedykuję to panu prezesowi, jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "fur Deutschland". Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Gdy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński, do mnie, publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział, po tym, co zrobił - powiedział Donald Tusk.

Jarosław Kaczyński wtargnął na mównicę. "Jest pan niemieckim agentem"

Po zakończeniu przemówienia przez Tuska i odśpiewaniu hymnu państwowego, na mównicę niespodziewanie wszedł Jarosław Kaczyński. Posłowie oraz marszałek Sejmu głośno pytali, w jakim trybie będzie przemawiał prezes PiS. - Jest taki tryb, gdy ktoś kogoś obraża - stwierdził.

- Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno - pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem - oznajmił Kaczyński, zwracając się do Donalda Tuska. Następnie opuścił mównicę i wrócił na swoje miejsce.

- Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i takim dniu, panie Kaczyński - skomentował całe zajście marszałek Sejmu Szymon Hołownia i następnie przeprosił zgromadzonych za niewłaściwe zachowanie prezesa PiS, zarządzając przerwę w obradach.

Szymon Hołownia komentuje słowa prezesa PiS

Do niespodziewanego wystąpienia prezesa PiS Szymon Hołownia nawiązał we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, tuż przed wznowieniem posiedzenia Sejmu. Marszałek Stwierdził, że "trzeba umieć przegrywać, a jak widać niektórzy tego nie umieją".

- Tylko w jeden sposób można to skwitować. To jest po prostu żałosne. Wczoraj naprawdę na końcu języka miałem to, żeby powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu, że na chamstwo w tej izbie - nieważne czy mówi to starszy doświadczony polityk, któremu ze względu na wiek należy się szacunek, czy młokos, który po raz pierwszy zasiada w sejmowej izbie - miejsca zdecydowanie być nie powinno. A to był akt chamstwa, agresji, który zdecydowanie nie powinien mieć miejsca - skomentował marszałek.

Hołownia dodał, że uznał za stosowne przeprosić tysiące Polaków, którzy śledzili na żywo transmisję z Sejmu. Dodał, że Kaczyński "rzuca swoje obsesje sprzed 70 lat".

- Miałem ochotę powiedzieć panu Kaczyńskiemu, ale jestem dobrze wychowany, "uwolnijcie nas wreszcie z tych swoich obsesji sprzed 70 lat. Dajcie nam żyć, dajcie żyć naszym dzieciom. Wyjdźcie gdzieś. Znajdźcie miejsce, wyzywajcie się tam od faszystów, od komunistów, od "nkwdzistów", od kogo chcecie. My chcemy normalnie funkcjonować i żyć - podsumował.