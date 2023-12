Skandal w Sejmie z udziałem Grzegorza Brauna został potępiony przez większość posłów Konfederacji. "Działania Brauna to szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu. Nie można tego tolerować" - napisał Przemysław Wipler. Podobne głosy pojawiły się na kontach innych polityków ugrupowania.

Pierwsza reakcja na zachowanie Grzegorza Brauna pojawiły się na profilu Konfederacji. Jak przekazano, koło poselskie przyjęło uchwałę, w której "potępiło zachowanie" posła.

Na portalu X (dawniej Twitter) pojawiły się również reakcje niektórych z 18 posłów Konfederacji. "Potępiam czyn Grzegorza Brauna. W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie" - napisał Sławomir Mentzen.

Posłowie Konfederacji reagują na zachowanie Brauna. Jeden usunął post

Wicemarszałek Krzysztof Bosak "podał dalej" wpis Konfederacji. Poseł Bartłomiej Pejo napisał: "Klub Poselski Konfederacja, w tym ja, osobiście potępiamy zachowanie Grzegorza Brauna". Post po około 20 minutach od publikacji został usunięty z portalu X.

"Potępiam działanie Grzegorza Brauna. Tolerancja wyznaniowa to piękny składnik tego, co kocham w polskiej tradycji i tożsamości. Działania Brauna to szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu. A także ciężkiej pracy Koleżanek i Kolegów z Konfederacji. Nie można tego tolerować" - napisał z kolei Przemysław Wipler.

Natomiast poseł Włodzimierz Skalik, "podając dalej" wpis Konfederacji o potępieniu zachowania Grzegorza Brauna, stwierdził, że "był przeciwny uchwale". "Warto ignorancję zastąpić wiedzą, zanim kogoś się potępi" - dodał w kolejnym wpisie, zamieszczając nagranie podpisane "dlaczego należy gasić świece chanukowe".

Na antenie Polsat News na kilka minut po zdarzeniu z udziałem Grzegorza Brauna pytany był były poseł, polityk Konfederacji Michał Urbaniak. - Ja bym czegoś takiego nie zrobił - mówił. Zapytany o to, czy nie jest mu wstyd za kolegę z partii, stwierdził, że jest "skołowany".

- Sytuacja jest moim zdaniem jedną z tych groteskowych, niż z sytuacji, w których stało się coś strasznego - oceniał.

Sejm. Skandal z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna

We wtorek po południu w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy zgasił menorę chanukową. Po zdarzeniu polityk pojawił się na sejmowej mównicy.

- Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP (...) Nie jesteście państwo świadomi przesłania, treści tego aktu niewinnie nazywanego świętami Chanuka - powiedział, po czym został wykluczony z obrad.

Prezydium Sejmu ukarało również posła Brauna odebraniem na okres trzech miesięcy połowy uposażenia poselskiego i całości diety na okres sześciu miesięcy. Jak podkreślał marszałek Szymon Hołownia, jest to najwyższa kara, której prezydium mogło udzielić. Zgodnie z zapowiedziami marszałka Sejmu, sytuacja zostanie zgłoszona na prokuraturę.

Sytuacja, do której doszło w Sejmie została potępiona przez większość posłów ze wszystkich ugrupowań.

