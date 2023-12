Entuzjastów gier online nie brakuje. Dziś trudno wręcz sobie wyobrazić, by tego typu usługi mogły zniknąć z rynku. Mało tego, możliwe, że już w bliskiej przyszłości będziemy mogli grać za darmo. Wystarczy, że zobaczymy krótką reklamę. Czy to możliwe?

Microsoft rozważa wycofanie się z abonamentu na Xboxa?

TweakTown oraz 9to5Google twierdzą, że w pewnej perspektywie czasowej może dojść do tego, że Microsoft wycofa się z płatnej subskrypcji abonamentowej i przejdzie na model bazujący na reklamach. Firma z Redmond ma na tym polu spore doświadczenie!

Już od dłuższego czasu możemy korzystać z darmowej wersji pakietu biurowego Office - w formie usługi webowej. Kolejne dystrybucje Windowsa są już praktycznie bezpłatne, a polityka aktualizacji z roku na rok wygląda coraz lepiej. W tym samym czasie gracze wciąż muszą płacić za przywilej korzystania z pełnej wersji Game Passa.



Zmianę pośrednio zapowiedział już Tim Stuart, dyrektor finansowy odpowiedzialny za dział Xboxa. Nie padły żadne wiążące deklaracje ani terminy, jednak sam ton wypowiedzi pokazuje, w jakim kierunku może zmierzać Microsoft.



Tim Stuart zarysował sytuację, gdzie - hipotetycznie - wyobraża sobie sytuację, kiedy dostęp do Game Passa będzie darmowy w wybranych częściach świata. Wskazał na:

Afrykę,

Indie,

Azję południowo-wschodnią.

Lista z pewnością nie jest zamknięta, ponieważ Stuart wskazał też, że darmowy plan abonamentowy mógłby zostać udostępniony w tych regionach, gdzie konsola od Microsoftu dopiero buduje swoją pozycję, lub np. ustępuje PlayStation od Sony.



Na ile minut gry online pozwalałoby obejrzenie jednej reklamy? Stuart stwierdził, że 30-sekundowy plik wideo pozwalałby na kolejne dwie godziny grania w sieci.

Darmowy plan w Game Pass: czy może objąć wszystkie gry?

Ta kwestia nie została już przez Tima Stuarta doprecyzowana. Faktem jest jednak, że Microsoft już teraz stawia pierwsze kroki na tym polu. Za darmo, po zalogowaniu się do konta MS, można już zagrać w Fortnite'a. Można jednak domniemywać, że tak duża zmiana byłaby wprowadzana stopniowo.



Trudno sobie wyobrazić, by najgorętsze premiery lub gry, które od lat napędzają opłaty w Xbox Game Pass zostały nagle udostępnione w takim darmowym planie. Najpewniej doszłoby do tego, że gigant z Redmond wydzieliłby zaledwie wycinek swojego bogatego portfolio pod takie plan. Firma musi przecież zarabiać.



Tak czy inaczej, już to, że wysoko postawiona we władzach firmy osoba mówi o takiej możliwości, daje spore szanse na to, że darmowe granie online to kolejny krok, jaki wykonają liderzy w tym segmencie rynku: zarówno Sony, jak i Microsoft czy Valve.

polsatnews.pl