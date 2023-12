Aktualizacje oprogramowania od Apple to zawsze duże wydarzenie w branży. We wtorek, dość niespodziewanie, pojawiła się właśnie najnowsza wersja Apple iOS, czyli systemu operacyjnego, który napędza iPhone’y. Jakie nowinki wprowadza software?

iOS 17.2, czyli dla każdego coś miłego!

Firma z logo nadgryzionego jabłka wprowadziła kilka innowacji, które szczególnie powinni docenić posiadacze najnowszych, tegorocznych iPhone’ów. Dlaczego? Ponieważ poszerzono funkcjonalności tzw. przycisku akcji, który zastąpił słynny suwak.



Apple dodało kolejną opcję jego personalizacji. Użytkownik może teraz skonfigurować go tak, by pełnił on rolę tłumacza. Można więc szybko przetłumaczyć wybrane słowo lub zdanie na inny, wskazany przez użytkownika, język, np. na angielski.



Posiadacze iPhone’ów 15 Pro i 15 Pro Max powinni docenić też optymalizację modułu aparatu. Firma Tima Cooka chwali się, że udało się skrócić czas niezbędny do złapania ostrości przez aparat. Dodano też tryb wyświetlania pierwszej nieodczytanej wiadomości w iMessage oraz opcję personalizacji Memoji.

Jakie inne nowości wprowadza iOS 17.2?

Wśród tych najważniejszych innowacji warto wskazać na:



- wyświetlanie sumy opadów deszczu we wskazanej lokalizacji (z poziomu aplikacji Pogoda),

- dodanie nowych widżetów dla aplikacji Pogoda,

- dodanie kalendarza księżycowego pokazującego fazę naszego naturalnego satelity na 30 dni do przodu,

- poszerzenie funkcjonalności AirDrop – można wysyłać w ten sposób m.in. kontakty, bilety czy karty pokładowe,

- optymalizację trybu uzupełniania pustych pól w trybie edycji plików PDF i w formularzach kontaktowych,

- wprowadzenie ostrzeżenia przed wyświetlaniem naklejek zawierających nagość,

- optymalizację ładowania bezprzewodowego,

- wsparcie dla ośmiu nowych języków z poziomu klawiatury Apple Keyboard,

- tryb zgodności z ładowarką Qi2 dla starszych generacji urządzeń (iPhone 13, iPhone 14),

- poprawę „trzymania sygnału” WiFi.

Paczka do pobrania zajmuje ~1,3 GB, więc całkiem sporo. Zanim przystąpimy do jej instalacji, warto zawczasu sprawdzić, czy możemy skorzystać z łączności WiFi, by transfer danych nie uszczuplił zbyt mocno limitu GB, jaki mamy do wykorzystania u operatora.



Lista wspieranych smartfonów Apple, które mogą pobrać iOS 17.2

Producent słynie z długiego wsparcia technicznego. Nie powinno więc dziwić, że na liście wspieranych telefonów znalazło się sporo urządzeń. iOS 17.2 można pobrać dla:



iPhone XS, XS Max, XR,

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max,

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max,

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max,

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max,

dla całej rodziny tegorocznych iPhone’ów 15.

red./ Polsatnews.pl