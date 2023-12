Z rynku ma zniknąć znana rodzina smartfonów. Zna ją niemal każdy

Gdy w rozmowie powiemy, że lubimy smartfony od Sony, można spodziewać się wielu reakcji. Od entuzjazmu, przez niedowierzanie, aż po sceptycyzm. Faktem jest jednak, że marka Xperia towarzyszy nam od dekad i ma globalną rozpoznawalność. Niestety, ale sporo wskazuje na to, że będzie trzeba się z nią rozstać.

Sony uśmierca linię Xperia, ale…

Portal Weibo poinformował, że idą spore zmiany w dziale odpowiadającym za smartfony z logo japońskiego producenta. Starsi użytkownicy z pewnością pamiętają, że gdy era smartfonów dopiero się rozkręcała, na rynku można było kupić urządzenia sygnowane logo Sony Ericssona, w tym nieśmiertelne konstrukcje, które nawet dziś mają wielu fanów, jak k800i.

Dopiero po pewnym czasie, na przełomie 2013 i 2014 roku, Sony wykupiło udziały Szwedów i zaczęło wydawać urządzenia już pod swoim brandem – właśnie jako Sony Xperia. Producent wielokrotnie zmieniał nazewnictwo flagowych serii, wprowadził też na rynek kilka innowacji, które próbowali później podchwycić konkurenci.



Gdyby stworzyć galerię sławy linii Xperia, to bez wątpienia należałoby tam umieścić:



- flagowce z serii Z,



- smartfony Compact – pełnoprawne, nieco mniejsze wersje topowych telefonów z logo Sony,



- matryce IMX, z których nawet dziś korzysta wiele konkurencyjnych firm.

Mimo tych wszystkich innowacji, a także całkiem dobrze prowadzonej polityki aktualizacji Androida, udziały Japończyków w rynku zaczęły topnieć w oczach. Firma wciąż utrzymuje dział smartfonów, jednak pełni on raczej funkcję reprezentatywną, nie generując przy tym wielu przychodów. To ma się zmienić. A kluczem do sukcesu ma być… uśmiercenie Xperii!

Jaką nową markę stworzy Sony?

Firma z Kraju Kwitnącej Wiśni słynie z tego, że dobrze strzeże swoich tajemnic handlowych. W tej chwili nie wiadomo, jaki brand zastąpi wysłużoną Xperię. Wydaje się jednak, że można w ciemno założyć, że ostatnim, niejako "pożegnalnym" telefonem z tej linii będzie Sony Xperia 1 VI.

W praktyce oznacza to, że zmiana nie dokona się z dnia na dzień – Sony daje sobie nieco więcej czasu. Spodziewamy się, że wielkie zmiany mogą zajść w 2025 roku. Podkreślmy – uśmiercenie Xperii nie oznacza, że firma, tak samo jak LG, wycofa się z sektora mobile. Po prostu przejdzie kolejną ewolucję. Oby tym razem została ona zakończona sukcesem.

