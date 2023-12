Mimo upływu lat definicja smartfona nie uległa zbyt dużym zmianom. Dla większości konsumentów wciąż jest to urządzenie z dużym, płaskim ekranem, systemem operacyjnym, aparatami i zaawansowanym oprogramowaniem. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że popularne "składaki" mogą przyczynić się do zdefiniowania smartfona na nowo.