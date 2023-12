- Nie wiem, nie ma tutaj jeszcze rozstrzygnięcia - tak Piotr Müller w "Graffiti" odpowiedział na pytanie dotyczące uroczystego przekazania urzędu premiera i ewentualnego spotkania Mateusz Morawiecki-Donald Tusk. Dodał, że "nie zawsze tak było i nie jest to tradycja".

We wtorek premier Donald Tusk wygłosi w Sejmie swoje expose, w którym przedstawi program działania swojego rządu. Głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów zaplanowano o godz. 16.

- Będziemy konstruktywną opozycją. Takie są prawa demokracji, że przechodzi się do niej, gdy nie ma się większości parlamentarnej - zapowiedział Piotr Müller.

Prowadzący program Grzegorz Kępka dopytywał, czy planowane jest uroczyste przekazanie urzędu premiera.

- Nie raz była już zmiana warty w rządzie, nie jest to wydarzenie nadzwyczajne. Co do przekazania, nie wiem, nie ma tutaj jeszcze decyzji - odparł odchodzący już rzecznik rządu.

Dodał, że "nie zawsze tak było i nie jest to tradycja".

Kaczyński o Tusku. "Mocne słowa"

- Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem - powiedział w poniedziałek z sejmowej mównicy Jarosław Kaczyński, zwracając się do Donalda Tuska.

- Z mównicy sejmowej padają często mocne słowa, tak jak te Jarosława Kaczyńskiego, ale w debacie parlamentarnej czasem się zdarzają - tak skomentował je Piotr Müller.

Jak stwierdził, "w polityce Donalda Tuska przez jakiś czas widoczne było realizowanie interesów niemieckich i określenie to padło w tym kontekście".

Poruszono też temat niezłożonego budżetu na przyszły rok. - Gdybyśmy to zrobili, to byłoby że PiS "majstruje" przy budżecie - odparł polityk PiS.

Ziobro nieobecny w Sejmie

Za kandydaturą Mateusza Morawieckiego na premiera nie zagłosowało - z racji nieobecności - kilku posłów Zjednoczonej Prawicy. W Sejmie zabrakło m.in. Zbigniewa Ziobro.

- Z tego, co wiem, jest chory. Pozostali posłowie Suwerennej Polski głosowali za, więc nie sądzę, by był to akt polityczny - mówił w "Graffiti" Müller.

