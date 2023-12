- Bez zniesienia ograniczeń nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy sytuacja się poprawiła. Jeśli to zjawisko nadal trwa, zamkniemy te przejścia graniczne - mówił premier Petteri Orpo, cytowany przez agencję Reuters.



Jak dodał, zamknięcie granicy pod koniec listopada było "stanowczą" odpowiedział na działania Rosji. Zgodnie z zapowiedzi szefowej MSZ Finlandii Mari Rantanen, zarządzenie o częściowym otwarciu granic obowiązywać będzie do połowy stycznia.

Od czwartku ponownie otwarte zostanie przejście w Vaalimaa w gminie Virolahti, najbardziej wysunięte na południe, a także jedno z przejść w północnej Karelii w Niirala.

Napływ migrantów. Finlandia zamknęła granice z Rosją

Pod koniec listopada fińskie władze zadecydowały o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją.



- Rząd podjął decyzję o ostatecznym zamknięciu całej wschodniej granicy w związku z napływem migrantów z krajów trzecich, w odpowiedzi na "zorganizowane działanie państwa rosyjskiego zmierzające do wywarcia wpływu" - mówił premier Orpo pod koniec listopada.



Fińska granica lądowa z Rosją liczy ponad 1340 km. Rząd zarzucał Rosji prowadzenie "operacji hybrydowej", polegającej na sterowaniu napływem nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. W mediach pojawiały się doniesienia, z których wynikało, że Rosjanie przywozili migrantów w rejony punktów granicznych, do których kierowali się na rowerach, hulajnogach i pieszo. Rosja wdrożyła działania dążące do destabilizacji sytuacji w Finlandii, która w bieżącym roku dołączyła do NATO. Kreml oficjalnie zaprzecza tym zarzutom.

W listopadzie do Finlandii przez granicę z Rosją wjechało ponad 900 migrantów nieposiadających odpowiednich dokumentów. Jak podaje Reuters, powołując się na dane fińskiej straży granicznej, wśród migrantów są obywatele Kenii, Maroko, Somalii, Syrii, Jemenu i Pakistanu. Po zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją do Finlandii tym szlakiem nie dotarł żaden migrant.

Źródło: Reuters

