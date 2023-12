Gmach Pałacu Kultury i Nauki widział naprawdę wiele. Pamięta czasy zjazdów przedstawicieli PZPR, ale także koncert Rolling Stone. A teraz przejdzie do historii, jako kino emitujące nie oskarowe produkcje, a obrady z polskiego parlamentu.

Zliczając oglądalność obrad Sejmu tej kadencji, w sieci miała ona ponad 8 mln wyświetleń. Z kolei porównując obrady sprzed tygodnia, z zainteresowaniem transmisją inauguracji sesji brytyjskiego parlamentu z udziałem króla Karola, okazuje się, że polski Sejm ma blisko czterokrotnie wyższą oglądalność. Ponad 1,4 mln Polaków oglądało obrady niższej izby polskiego parlamentu.

Obrady Sejmu w Kinotece

- Jeżeli chcą to robić w kinie - niech to robią. Jeżeli chcą to robić na tablecie - niech to robią. Na komórce, w tramwaju - niech to robią, a my powinniśmy być z tego dumni i szczęśliwi, jako posłowie - mówił podczas jednej z konferencji prasowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do wysokich wyników oglądalności obrad.

ZOBACZ: Awantura w Sejmie. Przemysław Czarnek zaczął przemawiać bez pozwolenia

Warszawska Kinoteka postanowiła wykorzystać potencjał i zorganizowała wydarzenie, podczas którego można przyjść do kina i na wielkim ekranie obejrzeć obrady Sejmu. Udostępniono ponad 600 biletów.

- Wejściówki rozeszły się w 30 minut - powiedziała Anita Karpińska z Kinoteki. Warto wspomnieć, że bilety wstępu są darmowe, a jedyny koszt jaki muszą ponieść zainteresowani, to ewentualne picie i popcorn, który w ostatnich tygodniach stał się nieodłącznym elementem Sejmu.

WIDEO: Obrady Sejmu w Kinotece

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rekordowa oglądalność obrad Sejmu

Wszystko za sprawą wypowiedzi marszałka Sejmu, który zapowiadał obrady 28 i 29 listopada kiedy to m.in. odbywało się pierwsze czytanie projektu ustawy ws. finansowania in vitro z budżetu państwa. - Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też dużo dobra na koniec tego będzie - powiedział wówczas.

Politycy PiS krytykują marszałka twierdząc, że jego zachowanie jest niepoważne względem tak ważnej instytucji i stanowiska. Premier Morawiecki nagrał film, w którym zwrócił się do Hołowni. - Polityka to nie show - słychać m.in. na nagraniu.

W poniedziałek padł kolejny rekord. Podczas wygłaszania expose przez premiera Mateusza Morawieckiego na Youtube transmisję z Sejmu śledziło ponad 221 tys. internautów.