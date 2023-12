- Nie będziemy robić awantur, z jakimi mieliśmy do czynienia w wykonaniu polityków PO - ta agresja i wulgaryzmy na ulicach, to był upadek jakichkolwiek standardów demokratycznych. To zupełnie nie nasza bajka, my zawsze podchodziliśmy do pracy parlamentarnej poważnie i z szacunkiem do oponentów. Będziemy opozycją skrupulatną i merytoryczną, dlatego będziemy rozliczać rząd z każdej obietnicy wyborczej - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.