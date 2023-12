Jedna ze stewardess stała się ofiarą kradzieży podczas lotu z Aruby do Cali. Z jej torby zniknęła waluta o wartości tysięcy dolarów. Po wylądowaniu do samolotu wezwano policję. Funkcjonariusze ustali, że kobietę okradł jeden z pasażerów.

Kolumbijscy policjanci ustalili, że kradzieży dokonał 60-letni pasażer. Wykorzystał fakt, że stewardessy były zajęta obsługiwaniem pozostałych podróżujących. Udał, że idzie do toalety i zajrzał do szuflad, w których obsługa linii trzyma swoje rzeczy osobiste.

Kradzież podczas lotu do Kolumbii. Okradziona stewardessa

W czarnej torbie odnalazł różnego rodzaju waluty, których jak informuje portal bnn.network łączna wartość przekraczała 100 tys. dolarów. Był to m.in. utarg ze sprzedaży jedzenia i napojów na pokładzie samolotu. Gdy stewardessa zorientowała się, że doszło do kradzieży natychmiast powiadomiła obsługę lotniska.

ZOBACZ: Dramatyczne chwile na pokładzie samolotu do Dubaju. 14 osób rannych po silnych turbulencjach

Pilot poinformował, że z powodu kradzieży pasażerowie będą musieli poczekać pół godziny na opuszczenie pokładu po wylądowaniu na lotnisku Alfonso Bonilla Aragón w Kolumbii.

Nagranie z zatrzymania złodzieja hitem internetu

Pasażerowie nagrali interwencję policji i udostępnili w mediach społecznościowych. Po złapaniu złodzieja rozległy się oklaski i wiwaty. Mężczyzna zwrócił wszystkie skradzione pieniądze.

ZOBACZ: USA: Artystka gospel śpiewała w samolocie. Obsługa chciała wyrzucić ją z pokładu

- Kapitan samolotu poinformował nas, że doszło do kradzieży. To pokazuje, że z kradzieżami mamy do czynienia już nie tylko w autobusach i na ulicach Kolumbii, ale także w samolotach - powiedział jeden z pasażerów.

Przed zagrożeniem związanym z kradzieżami w Kolumbii przestrzega także polskie MSZ. "Kolumbia jest krajem zagrożonym zamachami ze względu na działalność terrorystyczną zorganizowanych grup przestępczych. Na terenie całego państwa częste są porwania oraz utrzymuje się wysoki poziom przestępczości pospolitej" - podkreślono na stronie ministerstwa.