Tragedia w samolocie. Pilot zmarł w trakcie lotu

W trakcie lotu linii LATAM Airlines z Miami do Santiago de Chile jeden z pilotów stracił przytomność podczas wizyty w toalecie. Samolot musiał awaryjnie lądować w Panamie, gdzie na pokład maszyny wezwano ratowników medycznych. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Jak podaje serwis lahora.cl pilot poczuł się źle po około trzech godzinach lotu z USA do Chile. Mężczyzna udał się do łazienki. Ponieważ długo z niej nie wracał, zaniepokojeni członkowie załogi Boeinga 787 postanowili sprawdzić co się dzieje.

Gdy weszli do środka zauważyli nieprzytomnego pilota leżącego na podłodze. Ponieważ mężczyzna wymagał szybkiej pomocy medycznej drugi z pilotów zdecydował o zmianie kursu.

Pilot zmarł w łazience. Samolot musiał lądować awaryjnie

Maszyna wylądowała awaryjnie na międzynarodowym lotnisku Tocumen w Panamie. Zmiana kierunku lotu i wylądowanie na pasie zajęło 28 minut.

Na pokład samolotu wezwano ratowników medycznych. Na pomoc pilotowi było już jednak za późno - stwierdzono zgon mężczyzny.

Do tej pory nie potwierdzono oficjalnie, co było przyczyną śmierci pilota. Pojawiły się jednak informacje, że prawdopodobnie był to zawał serca.

Pasażerowie zostawieni na lodzie

Pasażerowie musieli opuścić pokład samolotu i na długie godziny utknęli na lotnisku w Panamie.

W mediach społecznościowych ludzie skarżyli się, że przez sześć godzin nie dostali żadnej informacji o dalszej procedurze, ani nawet wyjaśnienia, co się dzieje.

"Jesteśmy głęboko poruszeni tym, co się stało i składamy szczere kondolencje rodzinie naszego pracownika. Jesteśmy głęboko wdzięczni za jego 25-letnią karierę i jego cenny wkład, który zawsze wyróżniał się poświęceniem, profesjonalizmem i poświęceniem. Podczas lotu przeprowadzono wszystkie niezbędne protokoły bezpieczeństwa, aby chronić życie poszkodowanego pilota" - oświadczyła linia lotnicza. Zapewniono też, że zostanie zorganizowany lot zastępczy dla pasażerów.

