To nie był standardowy lot z Panama City do Tampa na Florydzie. Przerażenie wśród pasażerów, a następnie awaryjne lądowanie i akcję policyjnych techników wywołało tajemnicze zawiniątko odnalezione na pokładzie. Przeprowadzono ewakuację i dopiero później okazało się, że służby mają do czynienia jedynie z niegroźną pieluchą dla dorosłych.