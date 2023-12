Protest na granicy blokuje pomoc wojskową dla Ukrainy? Wiceszef MON odpowiada

Oddziały ukraińskie będące na froncie odczuły konsekwencje zablokowania granicy z Polską - twierdzą rozmówcy "The New York Times". Protesty polskich przewoźników miały doprowadzić do poważnych opóźnień w dostawach sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Informacjom przekazywanym przez żołnierzy kategorycznie zaprzeczył w programie "Gość Wydarzeń" wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.