Uczennica ósmej klasy otworzyła ogień w szkole w rosyjskim mieście Briańsk - podaje niezależny portal Meduza. Do strzelaniny doszło w gimnazjum nr 5. Broń myśliwska, której użyła, miała należeć do jej ojca. Według lokalnych władz na skutek zdarzenia zginęły dwie osoby.

Do zdarzenia doszło w mieście Briańsk w czwartek rano. Jak podaje agencja TASS, nastolatka przyniosła do szkoły broń należącą do jej ojca.

Jak twierdzą świadkowie, mężczyzna jest wojskowym. Dziewczyna miała oddać kilka strzałów.

Rosja. Strzelanina w szkole

Według lokalnych władz na skutek strzelaniny zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jak przekazano, wśród ofiar śmiertelnych ma być nastolatka, która oddała strzały.

Jak podaje Ria Nowosti, napastniczka po strzelaninie odebrała sobie życie. Informacje te potwierdził lokalny oddział MSW. W mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, że uczennica zaczęła strzelać podczas lekcji biologii.

"Nastolatka była ofiarą znęcania się od szkoły podstawowej. Na jednym z kanałów w mediach społecznościowych zasugerowano, że mogła być to jedna z przyczyn tego, co się stało, biorąc pod uwagę, że uczennica strzelała do chłopców" - podaje portal Meduza.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z ewakuacji szkoły.

