Jak podaje Biełsat, Witalij Soczkan, pracownik rosyjskiego tabloidu "Komsomolskaja Prawda", udał się w podróż do Polski, by odwiedzić grób swojego dziadka, który poległ w "wielkiej wojnie ojczyźnianej", jak Rosjanie nazywają II wojnę światową.



Swoje doświadczenia opisał w tekście zatytułowanym "Polacy biedują i jęczą z braku benzyny i oleju napędowego, ale boją się powiedzieć choć słowo w swojej obronie".

Rosjanin w Polsce. Opowieść o "biednych Polakach"

Po Polsce Soczkan podróżował koleją. Na trasie z Poznania do Wrocławia pociąg był pełny, co Rosjanin uznał za symbol biedy kraju, w którym ze względu na wysokie ceny paliwa zlikwidowano połączenia autobusowe. W momencie przyjazdu Soczkana do Polski na stacjach paliw miało również zabraknąć benzyny.

Polacy mają również według niego płacić horrendalne ceny za wszystko - od podstawowych produktów żywieniowych, przez czynsz, aż po opłatę za telewizor, która ma - według Soczkana - wynosić 700 złotych rocznie.

Według korespondenta "Kosmomolskiej Prawdy" bolączki zwykłych Polaków wynikają z antyrosyjskiej postawy rządu, który robi wszystko by pokazać się jako "przywódca rusofobii w Europie".



Odmienne zdanie od władz mają według Soczkana zwykli Polacy. Autor twierdzi, że rozmawiał z młodym Polakiem, który "zdawał się zazdrościć życia w Rosji", a po rozpoczęciu wojny w Ukrainie widzi Federację Rosyjską w lepszym świetle i uważa, że nakładane sankcje tylko ją wzmacniają.

Rosjanin w Polsce. Opowieść o niewdzięcznych Ukraińcach

Według opisu Soczkan przyjęcie przez Polskę ukraińskich uchodźców przyniosło druzgocące skutki. Stolica stała się przez to "bardzo brudnym miastem". Ukraińcy mieli również skolonizować Dworzec Zachodni.

Ukraińcy mają być także traktowani lepiej od Polaków. Soczkan zawarł w swoim tekście fragment rozmowy ze spotkanym w pociągu Białorusinem, który miał mu powiedzieć, że Ukraińcy mają bezpłatny dostęp do służby zdrowia, a Polacy już nie. Ta niezgodna z prawdą opowieść o nierównym traktowaniu ma być rzekomym powodem frustracji obywateli Polski.



Mimo tak pesymistycznej wizji sytuacji w Polsce autor widzi nadzieję na zmianę. Jej zapowiedzią ma być polityka prowadzona przez Viktora Orbana na Węgrzech i wynik wyborów na Słowacji. "Zdrowy rozsądek powoli zwycięża. To daje mi nadzieję…" - kończy swoją opowieść Witalij Soczkan.

kjt/kg/ Polsatnews.pl