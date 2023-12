- Mówiłem, że z każdym rządem Narodowy Bank Polski współpracuje tak samo. To jest tak oczywiste, że aż głupio to mówić - mówił prezes NBP na ostatniej przed świętami Bożego Narodzenia konferencji.

- Narodowy Bank Polski współpracował, współpracuje i będzie współpracował. Wspominałem, że tak samo byśmy współpracowali z rządem pana Zandberga, z rządem pana Mentzena - żeby tak pokazać różne bieguny - tłumaczył.



- Z każdym rządem będziemy współpracować dobrze, tak jak z poprzednim - zapewnił

Glapiński stwierdził, że "taka właśnie jest instytucja NBP", a ludzie zasiadający na kierowniczych stanowiskach "są propaństwowi". - Dlatego NBP jest tak silną i niezależną instytucją. Niezależność NBP jest ugruntowana w Konstytucji, w ustawie i w traktatach europejskich - mówił.

Prezes NBP odniósł się do środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Organ decyzyjny NBP nie zmienił stóp procentowych, tym samym główna stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc. W tym roku RPP dwukrotnie obniżała stopy procentowe – raz o 75 pkt. bazowych we wrześniu oraz drugi raz, o 25 pkt. bazowych, w październiku. Łącznie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 6,75 proc. do 5,75 proc.

- Prognozy NBP pokazują, że inflacja w Polsce w kolejnych kwartałach będzie sukcesywnie spadać - przekazał Glapiński.

Artykuł jest aktualizowany