Dwudniowe posiedzenie decyzyjne było pierwszym od zwycięskich dla opozycji wyborów parlamentarnych.

Większość analityków oczekiwała kolejnej obniżki stopy referencyjnej o 0,25 punktów procentowych. Kalkulacje ekspertów wynikały z obserwacji ostatnich działań Rady Polityki Pieniężnej, która dostosowywała się do trendu inflacyjnego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja spadła w październiku do 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, we wrześniu wynosiła 8,2 proc.

Po ogłoszeniu decyzji RPP stopa referencyjna pozostaje jednak na poziomie 5,75 proc. Nie zmieniono też wysokości pozostałych stóp.

Stopa lombardowa wynosi 6,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej, stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej, stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej - podaje w komunikacie na stronie Narodowy Bank Polski.

Decyzję Rady na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w budynku Narodowego Banku Polskiego skomentuje prezes Adam Glapiński.

Stopy procentowe bez zmian. Wcześniej RPP zastosowało obniżkę

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowym NBP o 75 punktów bazowych. Była to wówczas pierwsza obniżka od maja 2020 roku.

Decyzja była zaskoczeniem dla wielu ekonomistów, którzy jak podkreślali, spodziewali się obniżki stóp procentowych, jednak w mniejszej skali. Najczęściej sugerowano, że będzie to 25 punktów bazowych.

Kolejne ścięcie wysokości stóp o 25 punktów bazowych nastąpiło w październiku. Od tej pory stopa referencyjna była na poziomie 5,75 proc.

Polska w światowych ratingach. Agencje ocenią naszą wiarygodność

Już w piątek po godzinie 22:00 przegląd ratingu naszego kraju zaplanowały agencje DBRS i Fitch.

Obecnie spośród trzech największych agencji, wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's. Eksperci wskazali na poziom "A2". Nieco niżej nasz kraj oceniany jest przez Fitch i S&P, które przydzieliło ocenę "A-", czyli jeden poziom niżej niż Moody's.

Na krajowym rynku, ważnym wydarzeniem będzie publikacja raportów kwartalnych dużych spółek. Wyniki podane zostaną między innymi przez: PKO Bank Polski, BNP Paribas, Grupę Azoty, InPost oraz Eurocash.

