Trwa siódmy dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. - Pani Hennig-Kloska to jest Rywin w spódnicy tej kadencji. Już widać, że każdej waszej ustawie trzeba przyglądać się słowo po słowie, bo lobbyści kręcą się koło was i chcą załatwiać swoje interesy - powiedział polityk PiS Waldemar Buda z mównicy, odnosząc się do tzw. ustawy wiatrakowej, której posłanka Polski 2050 jest "twarzą".

Zgodnie z harmonogramem sejmowych obrad odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

Wcześniej projekt wzbudzał spore kontrowersje ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważali, że zawarte w nim zapisy dotyczące elektrowni wiatrowych "godzą w podstawy prawa własności". Ich zdaniem zmiany miały umożliwić "wywłaszczanie w niektórych okolicznościach ludzi, po to, żeby tworzyć inwestycje wiatrakowe".

Zmiany w projekcie ustawy wiatrakowej

We wtorek późnym wieczorem na stronie Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do projektu. Z dokumentu wynika, że wykreślono wszystkie przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych.

Zdawać by się mogło, że skoro przedmiot sporu został usunięty, to politycy będą zgodni, jednak nic bardziej mylnego. Kiedy na mównicę zmierzał Krzysztof Gadowski - jego nazwisko widnieje pod autopoprawką - z sali plenarnej słychać było okrzyki "autor" czy "kto to napisał", bo - mimo że jest to projekt poselski - zdaniem polityków PiS-u, nie napisali go posłowie.

"Pani Hennig-Kloska to Rywin w spódnicy tej kadencji"

Później głos zabrali przedstawiciele PiS-u. Na mównicę wyszedł Waldemar Buda. - Pani Hennig-Kloska wystraszyła się, nie firmuje już tego projektu. Wystawiła pana Gadowskiego i musiał bronić czegoś, co jest nie do obrony. Czegoś takiego polski parlamentaryzm nie pamięta - mówił, odnosząc się do ustawy wiatrakowej.

- Pani Hennig-Kloska to jest Rywin w spódnicy tej kadencji. Już widać, że każdej waszej ustawie trzeba przyglądać się słowo po słowie, bo lobbyści kręcą się koło was i chcą załatwiać swoje interesy - dodał Waldemar Buda.

Zwrócił się także do Hennig-Kloski, mówiąc, że "tak, jak pani zaczyna, tak żaden minister nigdy nie zaczął, a nawet nie skończył".

Podczas obrad Hennig-Kloska również zabrała głos. - Dlaczego wycofaliśmy się z części ustawy? Bo nie możemy pozwolić na to, żeby dać pretekst panu prezydentowi Dudzie, by zawetował ustawę, a wy (PiS - red.) robilibyście wszystko, żeby to się wydarzyło - mówiła posłanka.

- Dobro Polek i Polaków jest dla nas najważniejsze, w przeciwieństwie do was. I w przeciwieństwie do was odbudujemy też suwerenność energetyczną Polski - zadeklarowała.

- Kogo interesy reprezentują ludzie, którzy nadal chcą wstrzymywać transformację energetyczną w naszym kraju? Niech każdy odpowie sobie sam - dodała Paulina Hennig-Kloska. Schodząc z mównicy otrzymała oklaski posłów obecnej jeszcze opozycji oraz bukiet kwiatów.