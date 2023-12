Na początku programu Piotr Zgorzelski zadeklarował, że oglądał tegoroczny Mikołajkowy Blok Reklamowy. - Zawsze oglądam - podkreślił.

Prowadzący Bogdan Rymanowski szybko przeszedł jednak do tematów politycznych. Poruszył wątek ustawy wiatrakowej.

- Ustawa wiatrakowa będzie dobrze przygotowanych projektem, który odmieni rzeczywistość w Polsce - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

- Po czterech latach tej kadencji Polska będzie w zupełnie innym stanie. Czysta energia, fotowoltaika, biogazownie, energie z wiatru - dodał.

W środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców energii elektrycznej. Podczas obrad posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska tłumaczyła, dlaczego z ustawy usunięto zapisy dotyczące elektrowni wiatrowych, które wzbudzały największe kontrowersje.

- Posłanka Paulina Hening-Kloska to dobrze przygotowana i kompetentna osoba. Zapewniam, że w Ministerstwie Klimatu wraz z kierownictwem koalicji doprowadzi do zmiany oblicza sfery energetycznej naszego kraju - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Piotr Zgorzelski.

Posłanka po swoim wystąpieniu w Sejmie otrzymała od posłów Polski 2050 kwiaty. "W nagrodę za zgłoszenie pierwszego monstrum legislacyjnego, kluczenie i uniki w sprawie autorstwa i w końcu odsunięcie od projektu i usunięcie najbardziej skandalicznych przepisów" - skomentował na platformie X Paweł Szrot z PiS.

- PiS jest ostatnim, kto może mówić o legislacji. Przepychali kolanem, niszczyli proces legislacyjny. Słynny pakiet demokratyczny nigdy nie ujrzał światła dziennego - stwierdził Piotr Zgorzelski.

- To oni (PiS - red.) wstydu nie mają i symbolem polityki energetycznej PiS będzie wiatrak na węgiel. Są po prostu nieudacznikami i dobrze, że te wybory przegrali - powiedział wicemarszałek Sejmu. - Projekt PiS-u ws. zamrożenia cen energii mógł być przyjęty, kiedy mieli większość. Teraz niech ze swoimi projektami siedzą cicho - dodał.

Wicemarszałek Sejmu zadeklarował, że w projekcie ustawy dot. zamrożenia cen energii zostaną ujęte małe i średnie firmy. - Będzie poprawka PSL dla średnich i małych firm oraz dla rolników - powiedział.

Pytany o to, ile w przyszłym roku wynosić będzie podatek na żywność, polityk stwierdził: - Powinien wynosić zero procent.

Według medialnych doniesień w rządzie Donalda Tuska ma powstać nowy resort - Ministerstwo ds. Równości.

- Na razie traktuję to jako news, do którego nie ma potrzeby się odnosić. Czy widzi pan jakieś wielkie potrzeby do tworzenia takiego resortu, że dzieją się jakieś nieprawidłowości wobec równości? Ja takich nie widzę. Jeżeli są, z pewnością są odpowiednie organy, by na to reagować - skomentował w "Gościu Wydarzeń" Piotr Zgorzelski.

