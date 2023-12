Jarosław Kaczyński zgromadził 311 624,10 złotych oszczędności - wynika z opublikowanego w piątek oświadczenia. Dowiadujemy się z niego, że polityk ma 1/3 udziału w prawach własności domu o powierzchni 150 mkw. Wartość nieruchomości szacowana jest na 1,8 mln zł.

Za pełnienie funkcji wicepremiera Kaczyński otrzymał w skali roku 216 344,54 złotych. Uzyskał także 96 795,24 zł z emerytury, 12 099,96 zł z diety parlamentarnej i 37 729,92 zł dzięki uposażeniu.

Jarosław Kaczyński posiada również kredyt w kasie SKOK im. Stefczyka. Saldo pożyczki na 25 października 2023 r. wynosiło 53 003 zł.

Donald Tusk. Oświadczenie majątkowe

Donald Tusk posiada oszczędności w kwocie 112 tys. zł oraz 285 tys. euro, czyli około 1,2 mln zł. Lider PO dysponuje także polisami na życie o łącznej wartości 440 tys. zł. Nie posiada jednak żadnej nieruchomości - wynika z oświadczenia.

W 2022 roku lider PO uzyskał 1515,03 zł emerytury belgijskiej, 52 210,08 zł emerytury polskiej z ZUS oraz 65 tys. euro (około 282 tys. zł) z tytułu emerytury z Komisji Europejskiej. Polityk czerpie zyski z posiadania polskich praw autorskich o wartości 177 791 zł i zagranicznych w wysokości 1145,53 zł.



Poza tym Tusk otrzymał 331 458,68 zł za pełnienie funkcji przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz 175 zł z tytułu odsetek z oszczędności.

Premier Mateusz Morawiecki. Oświadczenie majątkowe

Na stronie Sejmu pojawiły się także oświadczenia innych polityków obecnej kadencji. Premier Mateusz Morawiecki zgromadził środki pieniężne (z uwzględnieniem PPK) w wys. ok. 88 000 zł. Posiada też obligacje skarbowe o wartości prawie 4,5 mln zł.

W zeszłym roku dochód z tytułu zatrudnienia na stanowisku premiera wyniósł ok. 286 tys. zł. Morawiecki uzyskał także ponad 45,5 tys. zł z tytuły diety parlamentarnej.

Premier posiada też kilka nieruchomości. Dom o powierzchni ok. 150 m2 o wartości ok. 1,9 mln zł. mieszkanie o powierzchni 72,4 m2 o wartości ok. 1,1 ml zł, drugi dom ok. 100 m2 o wartości ok. 3,5 mln zł, 50 proc. własności segmentu o powierzchni ok. 180 m2 (wartość ok. 600 tys. zł) oraz działkę rolną o powierzchni ok. 2 ha, wartości ok. 200 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe polityków

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma oszczędności w trzech walutach: 28,9 tys. zł, 21,5 dol. i 13 tys. euro. Polityk posiada papiery wartościowe w funduszu inwestycyjnym PKO na kwotę 57 047,64 złotych.



Hołownia razem z żoną posiadają kilka nieruchomości - dom o powierzchni 254,19 mkw. i działkę o powierzchni 1 584 mkw., których szacunkowa wartość wynosi niemal 2,9 mln złotych, mieszkanie o powierzchni 64,51 mkw. wraz z miejscem postojowym (całość warta jest 1,62 mln zł), a także siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65 hektara o wartości 554 100 zł.



Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz dysponuje środkami w wysokości 45 tys. zł oraz środkami w ramach funduszu inwestycyjnego w wysokości 5 tys. zł.

Włodzimierz Czarzasty zgromadził oszczędności na ponad 215 tys. zł i 9 194 tys. euro.

