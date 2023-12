Późnym wieczorem we wtorek na stronie Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do projektu ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców prądu, gazu i ciepła. Z dokumentu wynika, że wykreślono przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych, które były przedmiotem sporu.

We wtorek późnym wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o złożonej autopoprawce do projektu ustawy posłów KO i Polski 2050-TD. Zmiany dotyczą inicjatywy mającej na celu wsparcie odbiorców prądu, gazu i ciepła, w której wcześniej zawarto zapisy projektu w sprawie elektrowni wiatrowych.

Zmiany w sprawie projektu tzw. ustawy wiatrakowej

Z informacji zamieszczonej na stronie Sejmu wynika, że autopoprawkę do wspomnianego projektu złożył klub Koalicji Obywatelskiej, a reprezentantem wnioskodawców jest poseł Krzysztof Gadowski.

Z dokumentu wynika, że wykreślono wszystkie przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych. Mowa tu m.in. o przepisach dotyczących minimalnej odległości wiatraków od zabudowań, gdzie według pierwotnego projektu było to minimum 300 metrów oraz tego, że inwestycje w elektrownie wiatrowe miały stać się inwestycjami celu publicznego. Z projektu zniknął również zapis dotyczący ułatwień w zmianach planów zagospodarowania przestrzennego w związku z budową wiatraków.

W autopoprawce nie zmieniono zapisów dotyczących projektu zasad wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej, cieplnej i gazu. Oznacza to, że - tak jak w pierwotnym projekcie - ochrona odbiorców będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

O co chodzi z tzw. ustawą wiatrakową?

28 listopada grupa posłów Polski 2050-TD i KO wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, dot. wsparcia odbiorców energii, którego celem jest przedłużenie zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. Projekt zawierał także przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce. Zmiany spotkały się z krytyką polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Złożyli nawet w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i CBA o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Wspólnie z Joanną Lichocką i Januszem Kowalskim składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury regionalnej w Warszawie i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła - mówił poseł PiS i szef MEiN Krzysztof Szczucki podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 grudnia.

Zdaniem polityków, mimo że jest to projekt poselski, to nie został on napisany przez posłów, ponieważ "są to szczegółowe regulacje". Przeciwnicy zarzucali, że proponowana nowelizacja "godzi w podstawy prawa własności, bo te zmiany pozwolą na wywłaszczanie w niektórych okolicznościach ludzi po to, żeby tworzyć inwestycje wiatrakowe".

Zgodnie z harmonogramem Sejmu, w środę rano mają się odbyć pierwsze czytania dwóch projektów ustaw dotyczących ochrony odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła. Jeden jest autorstwa rządu, a drugi posłów KO i Polski 2050-TD.