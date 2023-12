Po tym, jak Waldemar Buda nazwał Paulinę Hennig-Kloskę "Rywinem w spódnicy", posłanka zeszłą z mównicy w asyście oklasków opozycji. Dodatkowo wręczono jej bukiet kwiatów. Do prezentu postanowił odnieść się rzecznik rządu Piotr Müller. Na platformie X zapytał, czy został do niego dołączony "bilecik".

W środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców energii elektrycznej. Podczas obrad posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska tłumaczyła, dlaczego z ustawy usunięto zapisy dotyczące elektrowni wiatrowych, które wzbudzały największe kontrowersje.

ZOBACZ: Posiedzenie Sejmu. Waldemar Buda o Paulinie Hennig-Klosce: Rywin w spódnicy

- Dlaczego wycofaliśmy się z części ustawy? Bo nie możemy pozwolić na to, żeby dać pretekst panu prezydentowi Dudzie, by zawetował ustawę, a wy (PiS - red.) robilibyście wszystko, żeby to się wydarzyło - mówiła posłanka.

- Dobro Polek i Polaków jest dla nas najważniejsze, w przeciwieństwie do was. I w przeciwieństwie do was, odbudujemy też suwerenność energetyczną Polski - powiedziała.

Posłanka dostała kwiaty. Rzecznik rządu pyta o bilecik

Po zakończeniu przemówienia otrzymała oklaski od polityków obecnej opozycji oraz bukiet kwiatów. Do jej prezentu postanowił odnieść się rzecznik rządu Piotr Müller. "A do kwiatów dla Pauliny Hennig-Kloski był dołączony taki bilecik?" - zapytał na platformie x (dawniej Twitter), po czym załączył zdjęcie z napisem "Serdecznie dziękujemy! Koledzy lobbyści".

Jest to nawiązanie do tego, że zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy wiatrakowej, którego "twarzą" jest posłanka Polski 2050, miał zostać napisany przez lobbystów.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym tygodniu zapowiedzieli złożenie do prokuratury i CBA zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie tzw. projektu ustawy wiatrakowej. Twierdzili, że projekt napisała firma, która ma na tym zarobić. We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z przygotowaniem projektu tzw. ustawy wiatrakowej.