W studiu Polsat News doszło do spięcia między Miłoszem Motyką z PSL a Januszem Kowalskim z Suwerennej Polski. - Pan chce mnie przepytywać ze zbóż? A czy Kosiniak-Kamysz wie jak wygląda czołg? - spytał Kowalski. - Na pewno - odpowiedział polityk PSL. - Proszę nie być taki pyszny i butny - zareagował poseł Suwerennej Polski.

W programie "Gość Wydarzeń" u Bogdana Rymanowskiego spotkali się Miłosz Motyka z PSL i Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Politycy rozmawiali o procedowanej przez Sejm ustawie wiatrakowej.

- Gdzie jest państwo europejskie, w którym można stawiać wiatraki 300 metrów od domu? Zna pan taki kraj? - spytał posła PSL Janusz Kowalski, odnosząc się do zapisów w ustawie.

- Bez urazy, ale pan krzyczy niepotrzebnie. Pan nie rozumie niczego nie tylko w rolnictwie - odpowiedział Motyka. - Nikt nikogo nie będzie wywłaszczał pod farmy wiatrowe. Pod inwestycję prywatne się w Polsce nie wywłaszcza - dodał.

- Ja jestem prawnikiem, umiem czytać ustawy - przekazał Kowalski. - A pan jest kim z wykształcenia? - spytał.

Poseł Motyka odpowiedział, że jest inżynierem ochrony środowiska. - Tłumaczę jak to wygląda, bo pan się na nie zna na ochronie środowiska, tak jak i na zbożu - przekazał poseł PSL.

Spór w studio. Kowalski: My nie będziemy totalną opozycją

- Jeżeli pan mnie chce przepytywać ze zbóż, to ja będę przepytywał lekarza Kosiniaka-Kamysza, z tego, jak jest zbudowana haubica? Chcemy się tak bawić? - zareagował polityk Suwerennej Polski. - A czy Kosiniak-Kamysz wie, jak wygląda czołg? - spytał.

- Na pewno - odpowiedział polityk PSL.

- Proszę nie być taki pyszny i butny - odparł poseł Suwerennej Polski.

- Z panem nie wygram - powiedział Motyka.

- To jest pycha i buta młodych ludzi, którzy rwą się na stanowiska i chcą się tylko nachapać, nawet nie uszanują, że największa partia w Sejmie nie ma wicemarszałka - stwierdził Kowalski. - My nie będziemy totalną opozycją - dodał.

- Nie dziwię się, że posłowie PiS tworzą alternatywną rzeczywistość. Przez osiem ostatnich lat zrujnowaliście energetykę odnawialną - stwierdził Motyka. - Wielu przedsiębiorców chciałoby produkować energię, ale nie może tego zrobić. Zaczynamy naprawiać wasze zaniechania - dodał.

- Jak pan chce ze mną rozmawiać o energetyce, to proszę się dokształcić - odrzekł Kowalski.

- Pan jako wielki obrońca polskiego węgla powinien przeprosić wyborców, że zamykaliście kopalnie - przekazał poseł PSL.

- Ratowaliśmy polski węgiel. To wyście doprowadzili do tej zapaści, strzelaliście do górników - stwierdził Kowalski. Dodał, że prokurator powinien wyjaśnić, kto napisał ustawę wiatrakową.

- Pani Paulina Henning-Kloska to jest jakaś bardzo mało poważna postać. Kojarzy się tylko z aferami - podsumował poseł Suwerennej Polski.