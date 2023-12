We wtorek odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka Sejmu Szymona Hołowni. - Tradycją stało się, że spotykamy się przed każdym dniem obrad albo serią obrad, żebyście mieli państwo informacje, co się w Sejmie dzieje - powiedział lider Polski 2050.

Polityk powiedział, jakie zmiany chce wprowadzić w izbie. - Dzisiaj będziemy procedować na prezydium, a jutro mam nadzieję na Sejmie, zmianę regulaminu Sejmu związaną z głosowaniem nad premierem w tzw. drugim kroku - mówił Hołownia.

- Kłopot jest ten, który próbujemy rozwiązać, że w myśl obecnych przepisów, premiera w XXI wieku wybieralibyśmy tak, jak papieża w XIX wieku. Jeszcze tylko białego dymu brakuje, albo czarnego. Przy pomocy kart imiennie podpisanych, wrzucanych do urny... - stwierdził marszałek Sejmu.

- Dzisiaj mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie bardzo precyzyjnie podać kto, w jaki sposób, za kim albo przeciwko komu głosował. Jest to tak samo głosowanie imienne - podkreślił.

Wigilia w Sejmie

Zapowiedział również Wigilię w Sejmie. - W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w Sejmie będziemy mieli tradycyjny opłatek. Pewnie gdzieś w okolicy 20 grudnia. Bardzo mi na tym zależy - przyznał i dodał, że w uroczystości wezmą udział osoby, które będą zainteresowane.

- Chciałbym, żeby ta formuła była ekumeniczna. Jeśli mają być duchowni to przedstawiciele wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich, a więc przedstawiciele protestantyzmu czy ksiądz z cerkwi prawosławnej. Żeby, ci którzy wierzą mogli refleksję w tym dniu wzbudzić, a ci, którzy nie wierzą mogli po prostu podzielić się opłatkiem i dobrze sobie życzyć - mówił Hołownia.

Przyznał, że ma nadzieję na organizacje Wigilii, dla osób w potrzebie, dla tych, którym źle się powodzi. - To nie jest jakiś pałac na górze tylko dom nas wszystkich, niezależnie od tego w jakim momencie życia jesteśmy. (...) Chciałbym pokazać w kierownictwie Sejmu zupełnie inną twarz tego miejsca - przekazał marszałek Sejmu.

Hołownia chce stworzyć "tymczasowe przedszkole posiedzeniowe"

Podczas konferencji prasowej zapowiedział także, że ma w planach zorganizowanie opieki dla dzieci posłów i posłanek, którzy nie mają z kim zostawić swoich pociech na czas obrad Sejmu. - Nie chciałbym, żeby ktokolwiek kwestionował to, że posłanka czy poseł może z dzieckiem przyjść z dzieckiem do Sejmu, kiedy trwają obrady wysokiej izby. Po co jesteśmy ojcami i matkami, aby zajmować się dziećmi wtedy, kiedy tego potrzebują - przekazał.

- Myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć rodzaj tymczasowego przedszkola posiedzeniowego, takiego klubiku zorganizować i na poziomie żłobka i przedszkola - powiedział Hołownia.