Waloryzacja emerytur polega na podniesieniu kwot świadczeń, by te uwzględniały m.in. rosnące koszty życia, na które wpływają dziesiątki różnych czynników: od globalnych cen paliw, przez wojny, aż po inflację, z którą wciąż zmaga się nasz kraj. O ile wzrosną emerytury w Polsce w 2024 roku?

W tym roku aż dwie waloryzacje?

Zwyczajowo emerytury były waloryzowane w marcu. W tym roku może dojść jednak do sytuacji dość wyjątkowej: seniorzy, którzy pobierają już świadczenie, mają spore szanse na dwukrotnie podniesienie świadczenia. Warto podkreślić, że nie jest to jedynie postulat ustępującej władzy, ale i nowej, jeszcze niezaprzysiężonej koalicji partii demokratycznych.

Dwukrotna waloryzacja znalazła swoje miejsce w programie dwóch partii: Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Można z dość dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że Trzecia Droga nie będzie blokowała programu prospołecznego, który dla wielu osób starszych może być naprawdę ważny.

Co warto podkreślić, wdrożenie drugiej, dodatkowej waloryzacji, obłożone jest pewnymi restrykcjami, jednak o nich opowiemy dokładniej w dalszej części tekstu.

Ile wyniesie waloryzacja?

Świadczenie zostanie zwiększone o co najmniej 178 złotych. Właśnie tyle ma wynosić dolna granica. Nie oznacza to oczywiście, że emeryci, których przychód z tego tytułu jest nieco wyższy, nie będą cieszyć się nieco większą podwyżką. Tzw. wskaźnik wzrostu, który na obecny rok przewidział ZUS, ma wynieść 12,3%.

Biznes.interia.pl prognozuje następujące zmiany w kwotach netto:

Emerytura netto (obecnie)

Emerytura netto (po waloryzacji)

1445 zł 1623 zł 1456 zł 1635 zł

1547 zł 1737 zł

1638 zł 1839 zł

1729 zł 1942 zł

1820 zł 2044 zł

1911 zł 2146 zł

2002 zł 2248 zł

2093 zł 2340 zł 2184 zł 2429 zł

2275 zł

2518 zł

2354 zł

2607 zł

2433 zł

2695 zł

2512 zł

2784 zł

2591 zł

2873 zł

2670 zł

2962 zł

3065 zł

3404 zł

3460 zł 3849 zł

Od czego będzie zależało przeprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur w Polsce w 2024 roku? Kluczowy będzie wskaźnik inflacji. Zgodnie z projektem Lewicy, jeśli ta będzie utrzymywać się na poziomie przekraczającym 5%, zostanie przeprowadzona dodatkowa waloryzacja.

Czy są na to realne szanse? Bardzo trudno w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony gospodarka powoli zaczyna się rozkręcać, jednak od pewnego czasu można spotkać się z opiniami ekspertów, jakoby na początku 2024 roku inflacja miała nieco wzrosnąć, co zawdzięczać będziemy m.in. radykalnej obniżce cen paliw w ostatnich tygodniach przed wyborami, które sztucznie zaniżyły ten wskaźnik.

