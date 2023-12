Do rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego został miesiąc. Jeśli prowadzisz firmę i już teraz, w kończącym się 2023 roku narzekałeś na wysokie składki i opłaty, to niestety nie mamy dobrych wieści. W nowym roku będzie trzeba sięgnąć do kieszeni jeszcze głębiej!

Składki na ZUS, czyli podwyżki, które gonią podwyżki

Fakty nie pozostawiają złudzeń. Od pewnego czasu obowiązkowe składki, jakie firma musi odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rosną bardzo szybko. Jednym z winowajców tego stanu rzeczy jest rokroczne podnoszenie wynagrodzenia minimalnego - składki na ZUS obliczane są właśnie jako określony procent (około 60 proc.) od przeciętnego wynagrodzenia.



Jeśli więc od pierwszego stycznia wynagrodzenie minimalne ponownie wzrośnie, to w górę pójdą także średnie pensje w Polsce, co spowoduje konieczność opłacania jeszcze wyższych składek na ZUS! Oczywiście, chcąc zachować rentowność, sporo firm przeniesie te opłaty na klientów, czyli po prostu podniesie ceny.

O ile więcej zapłacą przedsiębiorcy w 2024 roku?

Niestety, ale nie będzie to podwyżka o symboliczne kilkadziesiąt złotych. DGP szacuje, że opłaty mogą wyglądać następująco:

składka emerytalna: 916 PLN

składka na ubezpieczenie rentowe: 375 PLN

ubezpieczenie wypadkowe: 78 PLN

ubezpieczenie chorobowe: 115 PLN

opłata na fundusz pracy i solidarnościowy: 115 PLN

ZOBACZ: Włochy: Ser zmiażdżył biznesmena. Poszukiwania ciała trwały całą noc

Daje to kwotę zbliżoną do 1600 złotych, jednak trzeba do niej doliczyć jeszcze ubezpieczenie zdrowotne, którego wysokość to co najmniej 381,78 PLN. Po zsumowaniu wszystkich tych danin, które dla przytłaczającej większości firm są obowiązkowe, otrzymujemy kwotę zbliżoną do 2000 złotych. Czy to dużo?



Warto spojrzeć na historyczny wzrost opłat:

między 2012 a 2015 rokiem składka wzrosła od 981,26 do 1092,28 zł

od 2015 do 2020 roku opłaty dla firm skoczyły z 1092,28 do 1431,48 zł

Z każdą kolejną podwyżką wynagrodzeń minimalnych, jej wartość rosła, aż do rekordowej kwoty, jaką firmy będą musiały opłacić w 2024 roku. Co warto podkreślić, względem kończącego się roku, podwyżka wyniesie ok. 180 zł.

Źródła: inFakt, Dziennik Gazeta Prawna

Polsatnews.pl