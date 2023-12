Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do danych cyfrowych jest absolutnie kluczowy. To, co jeszcze kilkanaście lat temu było awangardą, dziś jest jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa. Niestety wiedzą też o tym cyberprzestępcy, którzy na różne sposoby próbują pozyskać nasze prywatne informacje: na wnuczka, na nigeryjskiego księcia, a od niedawna także na skarbówkę.