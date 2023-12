Ponad trzydzieści godzin w drodze, zamiast kilku. Dla około 80 osób podróż koleją z Przemyśla do Berlina trwa od niedzieli. Pasażerowie dotarli jedynie do Rzepina na granicy z Niemcami. Stamtąd miały ich zabrać dalej autokary, ale nie zostały podstawione.

Koszmarna podróż dla 80 osób pociągu relacji Przemyśl-Berlin trwa od niedzieli. Z relacji jednego z pasażerów wynika, że kłopoty zaczęły się już w Krakowie. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych, gęsto padającego śniegu, pociąg niemal od razu zaliczył poważne opóźnienia.

- Dotarłem na dworzec przed godziną 10:00 - tak był planowany pociąg. Stopniowo zwiększał on opóźnienie z 60 do 120 minut, by wzrosnąć do około 5,5 godzin. W końcu ruszył w stronę Rzepina. Było wiadomo, że na odcinku Rzepin-Frankfurt nad Odrą funkcjonuje komunikacja zastępcza w związku z remontem mostu kolejowego na Odrze. Tam miały być podstawione autobusy - opowiedział w Polsat News pan Oskar, który podróżował feralnym pociągiem.

Rzepin. Koszmarna podróż koleją do Berlina. 30 godzin w pociągu

Mężczyzna dodał, że "prawdopodobnie nikt nie poinformował przewoźników autobusowych o spóźnieniu naszego pociągu". Po dotarciu do Rzepina około 23:00 pasażerowie wysiedli na remontowany dworzec w Rzepinie i "pocałowali klamkę".

- Nie było żadnych autobusów. Ostatnie odjechały około 22:00. Wtedy zrobiło się nerwowo. Wykonano telefony na numery alarmowe. Pojawiła się obsługa z kolei - opowiada pan Oskar.

Ostatecznie podróżnych ulokowano w pociągu, który stał na innym torze. Włączono w nim ogrzewanie, by umożliwić bezpieczne i ciepłe spędzenie nocy przy kilkustopniowym mrozie.

- Zapewniano nas, że sytuacja zaraz będzie opanowana. Wszystkie służby podkreślały, że sprawa jest procedowana, a wina leży po stronie przewoźnika z Niemiec. Powiedziano nam, że najlepiej będzie gdy pójdziemy spać. Rano miały czekać autobusy. Zbudzono około 7:00 - dodał pan Oskar.

Niektórzy wezwali taksówki do Frankfurtu, by potem udać się do Berlina

Okazało się jednak, że żadne autobusy nie podjechały o wskazanej porze. Pojawiły się około 8:30. Wtedy pasażerowie ruszyli w stronę Frankfurtu nad Odrą.

- Pasażerowie wciąż nie dojechali do stacji docelowej. Stoją obecnie w ogromnym korku, który ma związek z uruchomieniem ruchu tranzytowego na granicy Polski z Niemcami - podkreśla reporterka Polsat News Dorota Wleklik.

- Wszyscy są zmęczeni podróżą. W tym gronie są osoby starsze i dzieci, które tylko operatywności pracowników stacji w Rzepinie zawdzięczają spędzenie nocy w ciepłym pociągu, który stał na innym torze.

Część osób miała dość trwającej w nieskończoność podróży. Niektórzy wezwali taksówki do Frankfurtu, by potem udać się do Berlina.

