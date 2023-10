Na obiad mniejsze porcje, ale za to droższe. Należąca do PKP Intercity spółka Wars przedstawiła nowe menu w wagonach restauracyjnych. Za fileta z kurczaka czy kotleta schabowego zapłacimy ponad 40 zł, wyższe są również ceny m.in. kawy, śniadań i piwa. Jednocześnie do oferty wprowadzono nowe dania, których wcześniej nie serwowano pasażerom kolei.