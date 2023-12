Bochenek chleba, mrożony makaron z serem i dwa litry mleka - to tylko niektóre z produktów, które znalazły się w koszyku Kevina McCallistera z filmu "Kevin sam w domu". Po 23 latach od światowej premiery filmu sprawdzono, ile wydałby na zakupy, gdy zrobił je dziś - i z obecnymi cenami.

Jak zapewne pamiętają wszyscy wierni fani kultowej produkcji, ośmioletni Kevin wybrał się do sklepu, by zrobić potrzebne do przetrwania produkty.

W jego koszyku znalazło się łącznie 10 rzeczy: przekąska do kolacji przed telewizorem, bochenek chleba, mrożony makaron z serem, folia spożywcza, dwa litry mleka, proszek do prania, papier toaletowy, sok pomarańczowy, paczka figurek żołnierzyków i płyn do prania pościeli. Za wszystko Kevin musiał zapłacić 19,83 dolara.

Co kupił Kevin? To ceny tych produktów w 2023 roku

Użytkownik TikToka o pseudonimie Geoffrey Lyons zestawił ceny z 1990 roku z obowiązującymi obecnie. Na tej podstawie stworzył zaktualizowany koszyk Kevina McCallistera.

I tak za proszek do prania w amerykańskich sklepach trzeba zapłacić około 13 dolarów. Za bochenek chleba 3 dolary, a za mrożony makaron około 3,5 dolara. Zabawka w postaci żołnierzyków to zaś wydatek około 9 dolarów.

Według tiktokera za całe zakupy 8-letni Kevin musiałby zapłacić 63,73 dolary. Do kwoty należy dodać podatek, co dałoby łącznie 68 dolarów. Oznacza to, że cena całego koszyka po 23 latach wzrosła o 248 procent.

ZOBACZ: Apelują, by wymazać Trumpa z drugiej części "Kevina". Poparł ich gwiazdor serii

Wśród komentarzy pod filmem pojawiły się komentarze, w których skrytykowano twórcę zestawienia. Zdaniem części użytkowników Geoffrey Lyons zdecydowanie uprościł wyliczenia, nie biorąc pod uwagę m.in. zmian inflacyjnych.

W związku z tym ciężko jest także przeliczyć kwotę wydaną przez Kevina McCallistera na złotówki. W 1990 roku kurs dolara ustalono na 9500 (starych) złotych. Obecnie 68 dolarów to 271,80 zł.

mjo/wka/ Polsatnews.pl