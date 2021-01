Apelują, by wymazać Trumpa z drugiej części "Kevina". Poparł ich gwiazdor serii

- Kiedy pokazaliśmy go po raz pierwszy, wydarzyła się najdziwniejsza rzecz - ludzie wiwatowali, gdy na ekranie pojawił się Trump - opowiadał podczas wywiadu dla "Insider" Chris Columbus, reżyser filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". - Powiedziałem więc mojemu montażyście: zostawmy go w filmie. To scena dla publiczności.

Według Columbusa, Trump "wbił się w film" w zamian za umożliwienie kręcenia zdjęć w należącym do niego wówczas hotelu Plaza. To właśnie w tym miejscu mały Kevin prosi Trumpa o wskazanie mu drogi do lobby. - Korytarzem dalej i na lewo - odpowiada obecny prezydent USA.

Apel fanów filmu

Teraz fani filmu domagają się usunięcia jego postaci ze sceny. Chcą, aby został on cyfrowo wymazany i sugerują, że w jego miejsce można wstawić 40-letniego Macaulay Culkina. Apel o wycięcie Trumpa z filmu poparł sam gwiazdor serii.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin — rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021

Culkin odpisał na twitta sugerującego stworzenie "petycji o cyfrowe zastąpienie Trumpa 40-letnim Macaulayem Culkinem". Spodobał mu się także post użytkownika, który zaprezentował scenę z zamazanym prezydentem.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump został usunięty z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". W 2019 roku kanadyjska telewizja CBC wyświetliła film bez wspomnianej sceny. Tłumaczono, że nie było to motywowane względami politycznymi, a chęcią skrócenia czasu emisji, poprzez usunięcie scen nieistotnych dla fabuły. Donald Trump Jr określił to działanie mianem "żałosnego". Łącznie wycięto wówczas osiem minut.

rsr/ac/ "The Guardian", Sky News