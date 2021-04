Macaulay Culkin został ojcem. Filmowy "Kevin" nadał synowi żeńskie imię

Brenda Song i Macaulay Culkin niedawno zostali rodzicami - informuje magazyn "Esquire". Ich syn przyszedł na świat 5 kwietnia w Los Angeles. O planach założenia rodziny, aktor mówił już w ubiegłym roku. Przyznał wówczas, że czekają na "odpowiedni moment".

Para zdecydowała się, by nadać potomkowi imię Dakota. Chcieli oddać w ten sposób hołd tragicznie zmarłej siostrze Macaulaya. Kobieta zginęła w 2008 roku potrącona przez samochód.

The couple welcomed their son, named in honor Culkin's late sister, into the world last week. https://t.co/VjNoN9G1ZP