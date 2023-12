Duńskie służby badają sprawę pożaru, do którego doszło 60 km od Kopenhagi. Doszczętnie spłonął samochód elektryczny oraz część domu. Policja poinformowała, że prawdopodobną przyczyną wybuchu pożaru był... toster. Właściciel auta ustawił go pod samochodem, by rozgrzać baterię.