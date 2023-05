Do niebezpiecznego pożaru doszło w Gdańsku. Na jednej ze stacji paliw ogniem zajął się elektryczny ford mustang. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

W niedzielę po godzinie 16:00 gdańska straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze samochodu elektrycznego Ford Mustang Mach-E 4x. Pojazd zaparkowany był na stacji paliw przy alei Hallera.

Ogień rozwijał się w obrębie baterii. Właściciel samodzielnie opuścił auto w momencie zauważenia zadymienia.

Na miejscu pojawiło się jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz oficera operacyjnego oraz pomorska policja, która zabezpieczyła stację paliw i pobliską drogę.

"W wyniku intensywnego podawania prądów wody udało się ugasić pożar, przystępując następnie do chłodzenia baterii" - czytamy na Facebookowym profilu straży.



Po około 1,5 godziny podawania wody zweryfikowano temperaturę obudowy baterii. Nie stwierdzono podwyższonych wartości.

"Działania zabezpieczające i kontrolę prowadzono kolejne trzy godziny. Ugaszony pojazd został przemieszczony z wykorzystaniem rolek w miejsce bezpieczne - poza obręb stacji paliw" - dodano.

Dlaczego pożar elektryka to spory problem?

Chociaż tym razem akcja gaśnicza przebiegła stosunkowo szybko, a elektrycznego Forda Mustanga udało się ugasić równie sprawnie, co płonący samochód spalinowy - sprawy nie zawsze idą tak dobrze, czytamy na Interii Motoryzacja.

Problem z pożarami samochodów elektrycznych polega na tym, że są one zwykle nieprzewidywalne i wieloetapowe, a do tego mogą następować bardzo gwałtownie. Wszystko z powodu ogniw w akumulatorach, które są od siebie odizolowane, a ich zapłon może postępować w dość długich odstępach. Czasami zdarza się, że ugaszenie płonącego samochodu elektrycznego może potrwać kilka godzin i gdy czynność zostanie zakończona, nagle okazuje się, że doszło do ponownego zapłonu.

Dlatego producenci zaczęli stosować rozwiązania, pomagające strażakom w ugaszeniu pożaru. Mowa tu m.in. o specjalnych systemach umożliwiających łatwy dostęp dla zespołów ratowniczych, który pozwala na szybkie zalanie płonącego akumulatora środkiem gaśniczym. Coraz częściej także sami strażacy przechodzą odpowiednia szkolenia pod kątem gaszenia samochodów elektrycznych.

