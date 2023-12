Strzelanina we Wrocławiu. Nowe informacje o stanie policjantów

- Nic się nie zmienia. Policjanci pozostają w stanie krytycznym zagrażającym ich życiu - powiedział polsatnews.pl młodszy aspirant Tomasz Nowak, oficer prasowy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek około 22:30 przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. Dwóch policjantów zostało postrzelonych, gdy przewozili nieoznakowanym radiowozem 44-letniego Maksymiliana F. Mężczyzna został zatrzymany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za kradzież i oszustwo. Po postrzeleniu policjantów Maksymilian F. uciekł, a rannych odnalazł przypadkowy przechodzień. Funkcjonariuszy przewieziono do szpitala w stanie krytycznym.

ZOBACZ: Wrocław: Maksymilian F. z zarzutami. Postrzelił dwóch policjantów

Według PAP funkcjonariusze pełnią służbę w komisariacie Wrocław Fabryczna. Jeden otrzymał ranę postrzałową za prawym uchem, drugi w okolicy prawej skroni. Obaj policjanci są w wieku 47-lat i mają za sobą odpowiednio 26 i 19 lat służby.

Postrzelenie policjantów we Wrocławiu. 44-latek wcześniej groził policji

Podejrzanego zatrzymano w sobotę rano we Wrocławiu. Na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, jednak po chwili został obezwładniony. 44-latek w chwili zatrzymania posiadał przy sobie broń. Wieczorem usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, kwalifikowane z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 3 kk. Grozi mu dożywocie.

Jak ustaliły “Wydarzenia” Polsatu, Maksymilian F. wcześniej groził policji. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych mówił, że pierwszy otworzy ogień, jeżeli funkcjonariusze spróbują się do niego zbliżyć. Twierdził również, że jest osobą “maltretowaną przez policję”.

WIDEO: Koronawirus. Rośnie liczba osób chorych na Covid-19. Ponad 1600 zakażonych i co raz więcej zmarłych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo//polsatnews.pl/PAP