Prokuratura postawiła 44-letniemu Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów - dowiedział się Polsat News. Śledczy decydują teraz ws. wniosku o tymczasowe aresztowanie napastnika, którego zatrzymano w sobotę rano we Wrocławiu. Dzień wcześniej, późnym wieczorem, postrzelił mundurowych przewożących go nieoznakowanym radiowozem.

- Prokurator Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanemu Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, kwalifikowane z art. 13 par. 1 oraz art. 148, par. 3 Kodeksu karnego. Czyny te zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności - przekazał Polsat News rzecznik Prokuratury Krajowej Karol Borchólski.

Dodał, że po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie dalsze decyzje co do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Strzelanina we Wrocławiu

Do zatrzymania podejrzanego doszło w sobotę około godziny 9:00. Mężczyznę ujęli policjanci z Dolnego Śląska. Na widok funkcjonariuszy podejrzany zaczął uciekać, jednak po chwili został obezwładniony. Napastnik był poszukiwany od piątku w związku z postrzeleniem dwóch policjantów. 44-latek w chwili zatrzymania posiadał przy sobie broń.

W czasie trwania poszukiwań Komendant Główny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych, za wskazanie miejsca pobytu sprawcy.

Zdarzenie miało miejsce w piątkowy wieczór około godziny 22:30 przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. 44-latek postrzelił wówczas dwóch policjantów. Według wstępnych ustaleń do napaści doszło w nieoznakowanym radiowozie. Rannych odnalazł przypadkowy świadek. Mundurowych przetransportowano do szpitala, jednak ich stan pozostaje krytyczny.

Maksymilian F. był wcześniej poszukiwany

Jak się okazało Maksymilian F. był wcześniej poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa. "Wydarzenia" Polsatu dotarły do nagrania, które mężczyzna opublikował w swoich mediach społecznościowych. Groził na nim policjantom



- Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień. Pierwszy. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Jestem osobą maltretowaną przez policję. Próbowali wbić mnie w jakiś program, a ja nie jestem ani przestępcą, ale stanę się nim, tak jak próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu lat - twierdził na wideo.

