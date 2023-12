Trwa obława za Maksymilianem Faściszewskim, który we Wrocławiu w sobotę wieczorem ranił dwóch policjantów. Mundurowi w stanie krytycznym trafili do szpitala. Policja opublikowała wizerunek sprawcy i ostrzegła, że mężczyzna może być uzbrojony. Komunikat wydało również RCB.

- W piątkowy wieczór około 22:30 przy ulicy Sudeckiej w okolicy dawnego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu - poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik KWP we Wrocławiu.

Policja opublikowała wizerunek sprawcy. Poszukiwany jest 44-latek Maksymilian Faściszewski, który ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem.

Dodano, że sprawca poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa, może być uzbrojony i niebezpieczny.

Obława za napastnikiem we Wrocławiu. Ostrzeżenia przed poszukiwanym

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotę nad ranem poinformowało, że w związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano Alert RCB.

Mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. "Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę – zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112. Śledź komunikaty policji" - wskazało RCB.

ZOBACZ: Warszawa: 19-latek nie chciał wyjść z łazienki w stacji metrze. Rzucił się na policjantów

Wszystkie osoby, które widziały bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką policji.

Za wskazanie miejsca pobytu lub inną pomoc w ujęciu poszukiwanego Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

mbl/ Polsatnews.pl