Jaka pogoda w poniedziałek, 04.12.23 rano?

Będzie bardzo zimno! Nad Polską południową pogodę zdominuje silny mróz, który może osiągnąć nawet 15 stopni na minusie. Najchłodniej będzie na Górnym Śląsku i w Małopolsce, choć zarówno na Opolszczyźnie, jak i na Dolnym Śląsku i ziemi świętokrzyskiej warto ubrać się bardzo ciepło.

TwojaPogoda Termika na poniedziałek rano

W Polsce centralnej i północnej termika o wiele bardziej przyjazna, zbliżona do 3-5 stopni poniżej zera. Nie spodziewamy się, by rano wystąpiły nad Polską opady śniegu. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w wielu rejonach przywita nas piękna, słoneczna aura. Największe szanse na rozpogodzenia mają mieszkańcy:



- Dolnego Śląska,



- Opolszczyzny,



- Górnego Śląska,



- Małopolski,



- Podkarpacia,



- ziemi lubuskiej,



- Warmii i Mazur.

W pozostałych częściach kraju nieco więcej chmur jednak z biegiem czasu i tam na kilka chwil może zameldować się słońce. Uwaga! IMGW wydał ostrzeżenia meteo dla części Karpat. Prognozowane bardzo niskie temperatury oraz lokalne zawieje śnieżne!

IMGW Ostrzeżenia pogodowe

Jaka pogoda w poniedziałek, 04.12.23 w południe?

W całym kraju utrzyma się mróz, choć termika będzie nieco bardziej przyjazna, niż w godzinach porannych. Przewidujemy, że wczesnym popołudniem nad Polską będzie można wyróżnić dwie strefy termiczne: chłodną (z temperaturami zbliżonymi do -2 stopni Celsjusza) oraz zimną, gdzie słupki rtęci spadną nawet do -6 kresek. Zaznaczyliśmy je na poniższej mapie:

mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne Termika na popołudnie



W praktyce oznacza to, że najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Kaszubach oraz na Warmii i Mazurach. W pozostałych regionach mróz wciąż będzie się dawał we znaki.

Rozpogodzenia możliwe praktycznie w całym pasie południowym i zachodnim. Przewidujemy, że chmury utrzymają się tylko na północ od naniesionej przez nas na mapę linii:

mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne Zachmurzenie nad Polską

Jaka pogoda w poniedziałek, 04.12.23 wieczorem?

Przed nami kolejna mroźna noc! Spodziewamy się, że najchłodniej będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie – tam krótko po zachodzie słońca termometry wskażą -9 stopni Celsjusza. Zimno będzie też w województwie świętokrzyskim, śląskim i w Małopolsce. Tam możliwe 6-7 kresek na minusie. Podobne wartości na Pomorzu Zachodnim.

Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. W tych częściach Polski -2 stopnie Celsjusza. Piękne, bezchmurne niebo zdominuje większość kraju. Chmury utrzymają się tylko:



- na Pomorzu Gdańskim,



- na Warmii i Mazurach,



- na Podlasiu,



- w centralnej i wschodniej części Mazowsza.

Co dalej z pogodą? W najbliższych dniach wciąż będzie mroźno, zwłaszcza na południu, jednak w ciągu kilkudziesięciu godzin dojdzie do wielkiego starcia dwóch mas powietrza nad Polską: ciepłego z zachodu i zimnego z północnego wschodu.

WXCHARTS, opracowanie własne Prognoza pogody



Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że ciepło dosłownie wymiecie znad Polski cały chłód, a wraz z nim także i śnieg. Dziś nie jest to już takie pewne – zwłaszcza na prawo od linii Wisły. Pokazuje to jednocześnie, jak trudno przewidzieć pogodę nawet w tak krótkim horyzoncie czasowym, jak 48-72 godziny. O szczegółach będziemy informować w kolejnych newsach!

